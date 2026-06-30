5 μπλε μάσκαρα που αναδεικνύουν τέλεια τα καστανά μάτια

Η must προσθήκη στο καλοκαιρινό νεσεσέρ σου

Μερικές φορές, μια μικρή αλλαγή στο μακιγιάζ είναι αρκετή για να μεταμορφώσει ολόκληρη την εικόνα μας. Και αν υπάρχει ένα προϊόν που μπορεί να δώσει ένταση στο βλέμμα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, αυτό είναι η μάσκαρα. Αντί όμως για τη διαχρονική μαύρη, φέτος τα φώτα στρέφονται σε μια πιο απρόσμενη αλλά εξίσου κομψή επιλογή: τη μπλε μάσκαρα.

Ειδικά αν έχεις καστανά μάτια, η συγκεκριμένη απόχρωση δεν γίνεται να λείπει από το νεσεσέρ σου. Το μπλε δημιουργεί μια διακριτική αλλά εντυπωσιακή αντίθεση με τους ζεστούς καφέ τόνους της ίριδας, κάνοντας το βλέμμα να δείχνει πιο φωτεινό, πιο ξεκούραστο και ακόμα πιο εκφραστικό. Ανάλογα με την απόχρωση που θα επιλέξεις -από navy και cobalt μέχρι electric blue- μπορείς να πετύχεις είτε ένα διακριτικό look για κάθε μέρα ή κάτι πιο statement για ιδιαίτερες περιστάσεις.

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η μπλε μάσκαρα αποτελεί έναν από τους πιο εύκολους τρόπους να ανανεώσεις το beauty look σου χωρίς να χρειαστεί να καταφύγεις σε περίπλοκες τεχνικές ή έντονα χρώματα σκιών. Ιδού εκείνες που αξίζεις να δοκιμάσεις:

5 μπλε μάσκαρα που πρέπει να δοκιμάσεις

Size Up Mascara στην απόχρωση Blue, Sephora Collection

Η μάσκαρα αυτή διαθέτει φόρμουλα μεγάλης διάρκειας, που κρατάει όλη την ημέρα. Το άλλο πλεονέκτημα της Size Up; Το βουρτσάκι σε σχήμα κλεψύδρας έχει κοντές ίνες στο κέντρο για να γεμίζουν τις βλεφαρίδες και να τους δίνουν έντονο όγκο, και μακριές ίνες στα άκρα για να τις ξεδιπλώνουν.

Lash Clash Mascara στην απόχρωση 04 Electric Blue, Yves Saint Laurent

Εμπλουτισμένη με εκχύλισμα Ίριδας η σύνθεση της Lash Clash προσφέρει έως +200% περισσότερο όγκο με 24ωρη σταθερή χρήση για έντονο χρώμα από τη ρίζα έως τις άκρες των βλεφαρίδων. To διπλό κωνικό βουρτσάκι συγκρατεί περισσότερη σύνθεση για να καλύψει τις βλεφαρίδες με έντονο μπλε χρώμα με ένα μόνο πέρασμα.

Impressive Lashes Mascara στην απόχρωση 2 Blue, Radiant Professional

Αυτή η μάσκαρα προσφέρει όγκο και μήκος χωρίς να βαραίνει τις βλεφαρίδες, ενώ παράλληλα δεν αλλοιώνεται και δεν μουτζουρώνει.

Controlled Chaos MascaraInk στην απόχρωση 02 Sapphire Spark, Shiseido

Αυτή η μάσκαρα δίνει όγκο κι ένταση, προσφέροντας τέλεια ακρίβεια και έλεγχο, χρώμα και μάξιμουμ όγκο για ένα πραγματικά εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Diorshow Iconic Overcurl Volume Mascara στην απόχρωση 264 Blue, Dior

Η Diorshow Iconic Overcurl χαρίζει έντονο χρώμα, όγκο και καμπύλη, ενώ παράλληλαι βοηθά στη θρέψη και την ενίσχυση των βλεφαρίδων χάρη στη σύνθεση που είναι εμπλουτισμένη με ανθόνερο κενταύριας.