Μήπως έχει έρθει η ώρα να ανανεώσεις την εμφάνισή σου;

Τα τελευταία χρόνια, το μπαλαγιάζ έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές βαφής. Δικαίως. Δεν δημιουργεί έντονες, αυστηρές γραμμές, όπως οι ανταύγειες, αλλά επιτρέπει στο ένα χρώμα να «σβήνει» αρμονικά μέσα στο άλλο, δίνοντας την αίσθηση ότι τα μαλλιά έχουν φωτιστεί φυσικά με τον χρόνο. Ένα ακόμα μεγάλο plus του είναι ότι δεν απαιτεί συχνές επισκέψεις στο κομμωτήριο, καθώς η ρίζα παραμένει φυσική και το χρώμα «μεγαλώνει» όμορφα χωρίς να δείχνει άτονο ή ξεθωριασμένο. Όταν εφαρμόζεται σε καστανή βάση με ξανθές αποχρώσεις, το αποτέλεσμα είναι ζεστό, φωτεινό και εξαιρετικά κολακευτικό για σχεδόν κάθε τόνο επιδερμίδας. Αν σκέφτεσαι να κάνεις ξανθό μπαλαγιάζ σε καστανά μαλλιά παρακάτω θα βρεις όλη την έμπνευση που χρειάζεσαι:

Ιδέες για ξανθό μπαλαγιάζ σε καστανά μαλλιά

Οι καραμελένιες ξανθές αποχρώσεις δένουν τέλεια με τα καστανά μαλλιά και δίνουν ένα πλούσιο, glossy εφέ που δείχνει πολυτελές χωρίς να είναι υπερβολικό. Για ένα πιο ψυχρό και μοντέρνο look, δοκίμασε ένα ash blonde balayage, το οποιό θα δημιουργήσει μια πιο «καθαρή» αντίθεση με τη σκούρα βάση και κατά συνέπεια ένα editorial αποτέλεσμα. Αν τώρα θέλεις κάτι πιο φυσικό, στρέψου σε honey blonde αποχρώσεις, οι οποίες θα χαρίσουν ζεστασιά, φωτεινότητα και ένα φυσικό sunkissed αποτέλεσμα στα μαλλιά σου. Για μια πιο μοντέρνα προσέγγιση του ξανθού μπαλαγιάζ σε καστανά μαλλιά, δοκίμασε να διανθίσεις την κουπ σου με face-framing highlights, δηλαδή με πιο ανοιχτόχρωμες τούφες γύρω από το πρόσωπο, που θα χαρίσουν στην επιδερμίδα σου άμεση λάμψη.

Caramel Blonde

Ash Blonde

Honey Blonde

Face-framing

Platinum Blonde

Mushroom Blonde

Latte Bronde

Warm Blonde

Dirty Blonde

Light Blonde