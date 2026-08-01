Οι αποχρώσεις που πρέπει να βάλεις στο νεσεσέρ σου

Τα πράσινα μάτια δεν χρειάζονται πολλά για να τραβήξουν τα βλέμματα. Το σωστό μολύβι μπορεί όμως να κάνει το χρώμα τους να δείχνει ακόμα πιο έντονο και φωτεινό. Το μυστικό δεν είναι απαραίτητα να επιλέξεις το πιο σκούρο ή το πιο εντυπωσιακό χρώμα, αλλά εκείνο που δημιουργεί αντίθεση με την ίριδα και αναδεικνύει τις φυσικές αποχρώσεις της. Ποια είναι λοιπόν τα πιο κολακευτικά μολύβια ματιών για πράσινα μάτια;

Μολύβια ματιών για πράσινα μάτια: Οι πιο κολακευτικές αποχρώσεις

Όλοι οι makeup artists συμφωνούν ότι οι μωβ τόνοι είναι από τις πιο κολακευτικές επιλογές για τα πράσινα μάτια. Βάλε λοιπόν στο νεσεσέρ σου ένα δαμασκηνί ή plum μολύβι, το οποίο θα δημιουργήσει έντονη αντίθεση με το πράσινο της ίριδας, κάνοντας το βλέμμα σου να δείχνει πιο φωτεινό και εκφραστικό.

Αντίστοιχα, οι αποχρώσεις του burgundy ή του μπορντό προσφέρουν ένα πιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα, καθώς οι ζεστοί κόκκινοι υποτόνοι τονίζουν μοναδικά το φυσικό χρώμα των ματιών χωρίς να δείχνουν υπερβολικοί. Εξίσου κολακευτικές είναι και οι μεταλλικές αποχρώσεις, όπως το χάλκινο και το bronze, οι οποίες μάλιστα αποτελούν εξαιρετική επιλογή για τις πιο επίσημες ή βραδινές εμφανίσεις.

Αν προτιμάς το πιο φυσικό, διακριτικό μακιγιάζ, στρέψου σε ένα μολύβι ματιών σε σοκολατί καφέ απόχρωση, το οποίο θα προσθέσει βάθος στο βλέμμα σου, ενώ παράλληλα θα φωτίσει το πράσινο των ματιών σου. Το ίδιο ισχύει και για το ανθρακί ή σκούρο γκρι, το οποίο αποτελεί μια πιο σύγχρονη εναλλακτική του μαύρου, ειδικά αν αγαπάς τα smoky looks αλλά θέλεις ένα πιο απαλό αποτέλεσμα.

Τι να αποφύγεις

Ο γενικός κανόνας λέει ότι θα πρέπει να αποφύγεις τα πράσινα μολύβια, που είναι κοντά στην απόχρωση των ματιών σου. Αν θέλεις να κινηθείς σε πράσινους τόνους, προτίμησε πιο βαθιές αποχρώσεις, όπως το χακί, το olive ή το σκούρο σμαραγδί, που δημιουργούν περισσότερο βάθος και αντίθεση. Για πολλούς makeup artists το μαύρο θεωρείται μια εξίσου no-no επιλογή, καθώς μπορεί να δείχνει αρκετά αυστηρό και έντονο. Αντίθετα, τα καφέ τείνουν να «γλυκαίνουν» τα χαρακτηριστικά, λειτουργώντας τέλεια για everyday looks.