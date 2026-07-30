Αυτό είναι το κραγιόν που «κρύβει» χρόνια από το πρόσωπο μετά τα 50

Η απόχρωση που φωτίζει το πρόσωπο και δείχνει πάντα κομψή

Μετά τα 50, το πρόσωπο αλλάζει, δείχνει πιο κουρασμένο και η επιδερμίδα πιο ξηρή και θαμπή, καλώντας για αλλαγές όχι μόνο στην skincare, αλλά και στην makeup ρουτίνα. Το κραγιόν στο οποίο κάποτε ορκιζόσουν, μπορεί να μη δείχνει πλέον το ίδιο κολακευτικό κι αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό.

Η σωστή απόχρωση και, κυρίως, το κατάλληλο φινίρισμα κραγιόν μπορούν να χαρίσουν περισσότερη ζωντάνια στην επιδερμίδα, να κάνουν τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και να «μαλακώσουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Αντίθετα, μια λάθος επιλογή μπορεί εύκολα να έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Υπάρχει, όμως, ένα χρώμα που οι ειδικοί εμπιστεύονται με κλειστά μάτια για τις πιο ώριμες επιδερμίδες, ακριβώς γιατί κολακεύει σχεδόν κάθε γυναίκα και χαρίζει αμέσως μια πιο νεανική όψη.

Ποιο είναι το πιο κολακευτικό χρώμα κραγιόν μετά τα 50

Αν υπάρχει μία απόχρωση που οι makeup artists προτείνουν ξανά και ξανά στις γυναίκες άνω των 50, αυτή είναι το pink nude. Δεν είναι ούτε υπερβολικά μπεζ ώστε να «σβήνει» τα χείλη, ούτε υπερβολικά ροζ ώστε να δείχνει επιτηδευμένη και κοριτσίστικη. Αντίθετα, πρόκειται για το τέλειο κράμα των δυο αυτών χρωμάτων, το οποίο χαρίζει ένα «your lips but better look», «γλυκαίνοντας» τα χαρακτηριστικά του προσώπου και κάνοντας τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και νεανικά.

Εξίσου σημαντικό με το χρώμα, όμως, είναι και το φινίρισμα. Αν και μέχρι πριν από λίγα χρόνια τα απόλυτα ματ κραγιόν κυριαρχούσαν στις τάσεις, σήμερα οι makeup artists στρέφονται όλο και περισσότερο σε πιο σατινέ και κρεμώδεις υφές όταν πρόκειται για ώριμες επιδερμίδες. Ο λόγος είναι απλός. Ένα λαμπερό φινίρισμα αντανακλά το φως, κάνει τα χείλη να δείχνουν πιο γεμάτα και «μαλακώνει» οπτικά τις λεπτές γραμμές. Αντίθετα, ένα πολύ ξηρό ματ κραγιόν μπορεί να αφυδατώσει οπτικά την περιοχή και να «κάτσει» στις λεπτές γραμμές, τονίζοντας κάθε μικρή ατέλεια.

Στρέψου λοιπόν σε ένα pink nude κραγιόν με σατινέ φινίρισμα, που θα χαρίσει αυτήν την διακριτική γυαλάδα, κάνοντας τα χείλη να δείχνουν καλά ενυδατωμένα και νεανικά. Τώρα αν θέλεις να πετύχεις ένα πιο juicy αποτέλεσμα, εφάρμοσε στο κέντρο των χειλιών σου ένα διάφανο ή ροζ gloss.