Πώς να εφαρμόζεις σωστά το ρουζ μετά τα 50
Βίκυ Χριστοπούλου
29 Ιουλίου 2026
Καθώς περνούν τα χρόνια, η επιδερμίδα τείνει να χάνει το χρώμα και τη φρεσκάδα της, με αποτέλεσμα το πρόσωπο να δείχνει θαμπό, «άψυχο» και κουρασμένο. Τότε είναι που το ρουζ γίνεται πραγματικά σωτήριο για την επαναφορά του χρώματος στην επιδερμίδα και την δημιουργία της ψευδαίσθησης μιας πιο νεανική και ζωντανής όψης. Για να πετύχεις όμως το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει όχι μόνο να επιλέξεις το κατάλληλο προϊόν, αλλά και να ξέρεις πώς να το εφαρμόσεις σωστά. Όλα εξαρτώνται από το εφέ που θέλεις να πετύχεις:
Πώς να εφαρμόζεις το ρουζ μετά τα 50
Για πιο γεμάτα και νεανικά μάγουλα
Αν νιώθεις ότι το πρόσωπό σου έχει χάσει όγκο με το πέρασμα του χρόνου, εφάρμοσε το ρουζ στα μήλα. Χαμογέλασε ελαφρώς για να εντοπίσεις το πιο «γεμάτο» σημείο και εφάρμοσε εκεί το προϊόν με απαλές ταμποναριστές κινήσεις. Στη συνέχεια, σβήσε το χρώμα απαλά προς τα έξω, χωρίς όμως να το τραβήξεις πολύ ψηλά. Η τεχνική αυτή δημιουργεί την ψευδαίσθηση πιο στρογγυλών και γεμάτων ζυγωματικών, χαρίζοντας στο πρόσωπο μια πιο girly και νεανική όψη.
Για εφέ lifting
Για να ανορθώσεις τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, τοποθέτησε το ρουζ λίγο πιο ψηλά από τα μήλα των μάγουλων, στο πάνω μέρος των ζυγωματικών, και σβήσε το προϊόν με ανοδική φορά προς τους κροτάφους. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες τεχνικές των makeup artists για ώριμες επιδερμίδες, καθώς χαρίζει ένα διακριτικό lifting effect τονίζοντας όμορφα τα ζυγωματικά και τις γωνίες του προσώπου.
Editor's Tip: Όποια τεχνική και να επιλέξεις, είναι πολύ σημαντικό να κάνεις καλό blending, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν έντονες γραμμές ή κηλίδες. Δούλεψε το προϊόν σταδιακά, προσθέτοντας μικρή ποσότητα κάθε φορά μέχρι να αποκτήσεις την ένταση που επιθυμείς.
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