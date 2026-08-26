Οι 5 τάσεις μακιγιάζ που θα πρωταγωνιστήσουν το φθινόπωρο

Τα trends που πρέπει να έχεις στο ραντάρ σου

Το καλοκαίρι μπορεί να μην έχει τελειώσει ακόμη επίσημα, όμως η beauty ατζέντα έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει. Τα ανάλαφρα skin tints, οι glossy υφές και τα σχεδόν «γυμνά» μάτια που κυριάρχησαν τους πιο ζεστούς μήνες δίνουν σταδιακά τη θέση τους σε πιο σοφιστικέ looks.

Τα trend reports δείχνουν ότι το φετινό φθινόπωρο, οι υφές γίνονται πιο βελούδινες, τα χείλη αποκτούν ένα διακριτικά «δαγκωμένο» χρώμα, τα μάτια αποκτούν βάθος και το ρουζ χάνει την έντονη παρουσία του για να γίνει πιο διάφανο και αέρινο. Οι μεγαλύτερες τάσεις των επόμενων μηνών λειτουργούν σαν μια κομψή γέφυρα ανάμεσα στις δύο εποχές, κρατώντας τη «δροσιά» του καλοκαιρινού μακιγιάζ, αλλά προσθέτοντας βάθος και ζεστασιά στο πρόσωπο.

Ακολοθούν οι 5 κυριότερες τάσεις μακιγιάζ για το φθινόπωρο 2026 που πρέπει να έχεις στο ραντάρ σου:

Μακιγιάζ φθινόπωρο 2026: 5 κορυφαίες τάσεις

Satin Skin

Μετά από μήνες όπου το ζητούμενο ήταν η έντονα λαμπερή, σχεδόν wet-looking επιδερμίδα, το φθινόπωρο φέρνει μια πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή της. Το satin skin βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο dewy και το matte, αφήνοντας το πρόσωπο φρέσκο και ζωντανό, αλλά χωρίς υπερβολική γυαλάδα. Η συγκεκριμένη υφή δείχνει ιδιαίτερα κομψή όταν συνδυάζεται με ελαφριά βάση και διακριτικό contouring δημιουργώντας ένα φυσικό, λείο και ανεπιτήδευτα polished αποτέλεσμα.

Bitten Lips

Δεν χρειάζεται να περάσουμε κατευθείαν από το lip oil στο απόλυτα ματ κραγιόν. Η ενδιάμεση (σ)τάση που αξίζει να δοκιμάσουμε είναι τα bitten lips, δηλαδή τα χείλη με ελαφρώς σβησμένο χρώμα που μοιάζουν «δαγκωμένα». Για το φθινόπωρο προτίμησε κραγιόν σε αποχρώσεις του κερασιού, του βαθύ κόκκινου και του berry κι εφάρμοσέ το ταμποναριστά στα χείλη, χωρίς περίγραμμα, σβήνοντας το χρώμα απαλά προς τις άκρες.

Lived-in Smokey Eyes

Το φθινοπωρινό smokey eye δεν είναι ούτε έντονο, ούτε «σκληρό». Αντίθετα, οι σκιές απλώνονται απαλά γύρω από τη γραμμή των βλεφαρίδων, δημιουργώντας ένα soft, lived-in αποτέλεσμα. Το σκούρο σοκολατί, το γκρι και το smoky bronze είναι οι αποχρώσεις που θα πρωταγωνιστήσουν στο μακιγιάζ ματιών του φθινοπώρου και που αξίζει να δοκιμάσεις κι εσύ τους επόμενους μήνες.

Watercolor Blush

Μετά την εμμονή με τα έντονα blush looks, το φετινό φθινόπωρο έρχεται να προτείνει μια πιο αέρινη προσέγγιση. Το watercolour blush χαρίζει στα μάγουλα ένα διάφανο πέπλο χρώματος, σαν να έχει ακουμπήσει πάνω τους απαλά μια νερομπογιά. Οι terracotta, muted burgundy και καφέ-ροζ αποχρώσεις είναι ιδανικές για τη νέα σεζόν, ενώ η sheer σύνθεση επιτρέπει στο αποτέλεσμα να δείχνει σχεδόν σαν φυσικό flush. Το σημαντικό είναι το χρώμα να ενσωματώνεται στην επιδερμίδα και όχι να «κάθεται» πάνω της.

Unruly Brows

Μετά από χρόνια αυστηρού brow mapping, άψογα σχηματισμένων και απόλυτα συμμετρικών φρυδιών, η νέα τάση κάνει μια μικρή αλλά πολύ chic επανάσταση: τα φρύδια αφήνονται πιο φυσικά, ατημέλητα και ανεπιτήδευτα. Οι τρίχες χτενίζονται απαλά προς τα πάνω, η φυσική τους πυκνότητα και υφή παραμένουν ορατές και τα όποια κενά καλύπτονται διακριτικά, χωρίς να αλλοιώνεται το αρχικό τους σχήμα. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το «undone» look που δείχνει μοντέρνο και effortless.