H Drew Barrymore ποζάρει με πολύ μακριά μαλλιά και δεν την γνωρίσαμε

H Drew Barrymore ανήκει στην κατηγορία των γυναικών του Hollywood που μας αρέσουν τόσο για το ταλέντο τους όσο όμως και για τον αυθορμητισμό και την τόλμη τους

Την τόλμη που δείχνει σε κάθε της δήλωση αλλά και στα looks της. Πιο συγκεκριμένα, στα hair looks που υιοθετεί κατά καιρούς. Κατά την διάρκεια της καριέρας της, την έχουμε δει ξανθιά, κοκκινομάλλα με λεπτά φρύδια, με ombre αλλά και με καρέ. Αλλά οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι κανένα από τα παραπάνω looks που αναφέραμε δεν μοιάζει με το τελευταίο που δοκίμασε.

Αφέθηκε λοιπόν στα χέρια του πιο διάσημου hairstylist, Chris Appleton και μας απέδειξε ότι ακόμη και η υπερβολή έχει ενδιαφέρον.

Ο Appleton που είναι γνωστός για τη δημιουργία super λαμπερών χτενισμάτων για διασημότητες, όπως η Kim Kardashian και η Jennifer Lopez έκανε πάλι το θαύμα του! Τα μακριά, καστανά μαλλιά της Barrymore είναι αρκετά μακριά αφού φτάνουν πλέον στη μέση της.

Προφανώς είναι extensions και η ηθοποιός δείχνει να τα «έχει κάνει δικά της». Το τελικό look είναι άκρως εντυπωσιακό! Ακόμη και αν δεν μας αρέσουν οι υπερβολές, αυτή η υπερβολή αποτελεί την εξαίρεση.