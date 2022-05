Το πιο minimal chic mani των Καννών ανήκει στην Katherine Langford

Το manicure που θα σας χαρίσει έμπνευση, αν σας αρέσουν οι διακριτικές λεπτομέριες

Εκτός από τα beauty looks που ξεχωρίσαμε στο Φεστιβάλ Καννών εστιάσαμε και στα manicure που επέλεξαν οι αγαπημένες μας σταρς. Το πιο εντυπωσιακό λοιπόν manicure της βραδιάς ήταν της Katherine Langford.

H Katherine Langford έκανε μία από τις πιο κομψές εμφανίσεις με ένα κλασικό up do με wet εφέ και ένα natural make up look με πρωταγωνιστή το βλέμμα της. Το σύνολό της όμως ολοκλήρωσε το super chic manicure της.

Υπεύθυνη για το manicure της είναι η Severine Loveleruge η οποία εφάρμοσε μια διάφανη και λαμπερή βάση στα almond shape νύχια της Lanford και έπειτα σχημάτισε μια πολύ λεπτή γραμμή δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα, ιδανικό αν αναζητάτε κάτι κομψό έξω όμως από τα συνηθισμένα.

Απλό αλλά παράλληλα τόσο μοναδικό. Κατάλληλο για εσάς που θέλετε να δοκιμάσετε κάποιο διακριτικό σχέδιο και δεν σας αρέσουν οι υπερβολές.