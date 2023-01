Hailey Bieber: Το νέο της κούρεμα είναι ό,τι πιο fresh είδαμε τελευταία

Οι αλλαγές που κάνει η Hailey Bieber στην εμφάνισή της γίνονται αμέσως viral και δικαίως αφού κάθε φορά έρχεται να μας χαρίσει μια φρέσκια εικόνα

Η Hailey Bieber είναι το αγαπημένο μας beauty icon; Είναι! Έχει τις πιο cool beauty ιδέες; Ναι!

Μια από αυτές είναι και το νέο της κούρεμα που μάλλον θα μας βάλει σε σκέψεις να κόψουμε και εμείς τα μαλλιά μας, δοκιμάζοντας ένα bullet bob. Το μοντέλο και επιχειρηματίας επέλεξε ένα chic κούρεμα για το 2023 και η επιτυχία του είναι δεδομένη.

Έπειτα, από ένα πλούσιο και λαμπερό καστανό που επανέφερε στις τάσεις, τώρα κάνει το bullet bob ένα από τα μεγαλύτερα hair trends της σεζόν. Το συγκεκριμένο κούρεμα έχει layers χαρίζοντας ένα πιο νεανικό αέρα στο συνολικό look.To μήκος φτάνει στο πιγούνι αλλά εσείς μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να φτάνει μέχρι και την κλείδα, εξαρτάται την αίσθηση που θέλετε να δώσετε, είτε πιο αυστηρό, είτε πιο cool και αέρινο. Πρόκειται για ένα ευέλικτο haircut που προσαρμόζεται στο προσωπικό σας look. Plus, μπορεί να έχει αφέλειες, φράντζα ή χωρίστρα.

Το νέο κούρεμα της Bieber είναι ό,τι πιο stylish έχει κάνει μέχρι τώρα και αν σκοπεύετε να αλλάξετε τα μαλλιά σας, μάλλον βρήκατε το επόμενο hot κουρεμά σας.



