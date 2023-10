Box of Chocolates: Το nail trend που συνδυάζει κάθε milky neutral απόχρωση

4 nail inspos για να δοκιμάσεις τις σοκολατένιες αποχρώσεις με διαφορετικούς τρόπους

Για πολύ καιρό, επικρατούσε η άποψη ότι ένα βερνίκι νυχιών σε ουδέτερη απόχρωση μπορούσε να φορεθεί στα νύχια αποκλειστικά με δύο τρόπους: ως καθαρό ουδέτερο μονόχρωμο μανικιούρ ή ως κλασικό γαλλικό για μια πιο εντυπωσιακή εμφάνιση. Σήμερα, όμως, τα chocolate nails αποτελούν το νέο talk of the town look.

Μπορούν να φορεθούν από κάθε γυναίκα, ανεξαρτήτως στιλ καθώς χάρη στα nail designs μπορεί να δημιουργηθεί ένα statement chocolate mani – ιδανικό για αυτή την εποχή!

Φθινοπωρινή παλέτα σοκολατένιων αποχρώσεων σε κοντό μήκος νυχιών

IG @iramshelton



Αν οι γλυκιές σοκολατένιες αποχρώσεις σε έχουν μπερδέψει και δεν μπορείς να επιλέξεις εκείνη που σου αρέσει ή σου ταιριάζει περισσότερο, ξεκίνα δημιουργώντας ένα σχήμα νυχιών με κοντό μήκος και τόλμησε να φορέσεις σε κάθε νύχι ξεχωριστά μια διαφορετική απόχρωση. Το αποτέλεσμα θα σε ενθουσιάσει καθώς οι χρωματικές διαβαθμίσεις θα δημιουργήσουν στα άκρα σου μια υπέροχη φθινοπωρινή χρωματική παλέτα.



Half-moon μανικιούρ

IG @disseynails



Το half-moon μανικιούρ δημιουργεί ένα κομψό μανικιούρ με μινιμαλιστική διάθεση. Μπορείς να επιλέξεις την αγαπημένη σου σοκολατένια απόχρωση δημιουργώντας ένα signature mani ή αν έχεις πιο παιχνιδιάρικη διάθεση, μπορείς να πειραματιστείς, επιλέγοντας να φορέσεις σε κάθε νύχι μια διαφορετική σοκολατένια απόχρωση.



Glitter σοκολατένιο μανικιούρ

IG @lolo.nailedit



Αν δεν θέλεις να ταλαιπωρηθείς με περίπλοκες λεπτομέρειες στο μανικιούρ σου, σκέψου απλά να αλλάξεις το φινίρισμα των νυχιών σου. Πρόσθεσε glitter και χάρισε μια πιο glam αισθητική στο trend των chocolate nails.



Διπλή γραμμή γαλλικού

IG @phoebesummernails



Τα διπλά γαλλικά tips παραμένουν μια κομψή nail art πρόταση για το 2023, και τυχαίνει η τάση του μανικιούρ να φαίνεται υπέροχη ακόμα και σε αποχρώσεις του καφέ.