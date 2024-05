To νέο μανικιούρ της Χέιλι Μπίμπερ, θέλεις να το δοκιμάσεις τώρα

Το μανικιούρ της Χέιλι Μπίμπερ βρίσκεται ακόμα μια φορά στο επίκεντρο της προσοχής

Λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Χέιλι Μπίμπερ ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από το ταξίδι της στην Ιαπωνία με τον σύζυγό της Τζάστιν Μπίμπερ.

Αυτό στο οποίο φυσικά εστιάσαμε είναι για ακόμα μια φορά το μανικιούρ της, το οποίο κοσμούν χαριτωμένα άνθη κερασιάς με λευκές και ροζ αποχρώσεις και λαμπερά στρας. Πρόκειται για ένα στιλ μανικιούρ που μας γυρνάει πίσω στα ‘90s και αποπνέει μια ρετρό, νοσταλγική διάθεση – ιδίως για εμάς που μας κάνει να θυμόμαστε με τον πιο γλυκό και «αθώο» τρόπο τα ανέμελα παιδικά μας χρόνια. Είναι ιδανικό για αυτή την εποχή, καθώς προσθέτει μια αίσθηση φρεσκάδας και χαράς σε κάθε εμφάνιση.

IG @haileybieber

«Little cherry blossoms on my nails little cherry blossom in my belly» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης, δίνοντας σε πολλούς την εντύπωση πως αυτό αφήνει έναν υπαινιγμό ότι το φύλο του μωρού που περιμένουν είναι κορίτσι.