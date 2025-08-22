Μπορεί πράγματι μια hair gloss θεραπεία να κάνει τα μαλλιά πιο υγιή;

Είναι αυτό που έχουν ανάγκη τα μαλλιά σου;

Αν επιθυμείς τα μαλλιά σου να δείχνουν λεία, φωτεινά και υγιή, τότε πιθανότητα οι hair gloss θεραπείες έχουν κεντρίσει το ενδιαφέρον σου. Στα social media παρουσιάζονται ως το μυστικό για glass hair, δηλαδή μαλλιά τόσο λαμπερά που μοιάζουν με καθρέφτη. Αλλά προσφέρουν πραγματική φροντίδα στα μαλλιά ή απλώς ένα προσωρινό εφέ λάμψης;

IG @maralafontan

Τι είναι το hair gloss

Πρόκειται για μια ημιμόνιμη θεραπεία που εφαρμόζεται στα μαλλιά για να βελτιώσει την υφή, τη λάμψη και σε ορισμένες περιπτώσεις να ενισχύσει ή να φρεσκάρει το χρώμα τους.Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι:

Clear gloss: Διάφανο, χωρίς χρωστική - ιδανικό για φυσικά ή βαμμένα μαλλιά.

Tinted gloss: Με ήπια χρωστική που ενισχύει τον τόνο ή διορθώνει ανεπιθύμητες αποχρώσεις)

IG @maralafontan



Είναι θεραπεία ή «μακιγιάζ» για τα μαλλιά;

Η hair gloss θεραπεία δεν επανορθώνει βαθιά τη δομή της τρίχας, όπως μια bond-building θεραπεία, όμως σφραγίζει την επιφάνεια της τρίχας, με αποτέλεσμα ένα πιο λείο φινίρισμα. Ανακλά το φως καλύτερα, προσφέροντας υγιή, καθαρή λάμψη. Μειώνει το φριζάρισμα και βελτιώνει την απαλότητα, ενώ παράλληλα προστατεύει το χρώμα και παρατείνει τη ζωντάνια του.

Προσοχή: Δεν «θεραπεύει» τις κατεστραμμένες άκρες ή τη φθορά από θερμότητα, αλλά τις καμουφλάρει οπτικά.