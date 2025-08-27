Πώς να εξαλείψεις τις κόκκινες ανταύγειες από τα καστανά μαλλιά

Με τη σωστή φροντίδα, οι κόκκινες ανταύγειες μπορούν να αποτελέσουν παρελθόν

Οι κόκκινες ή πορτοκαλί ανταύγειες που εμφανίζονται στα καστανά μαλλιά είναι ένα από τα πιο συχνά προβλήματα μετά από βαφή, ντεκαπάζ ή ακόμα και λόγω φυσικής φθοράς από τον ήλιο, το νερό ή τη θερμότητα. Αν λοιπόν κοιτάς τον καθρέφτη και βλέπεις πως το χρώμα των μαλλιών σου δεν είναι εκείνο το ομοιόμορφο σοκολατί που ζήτησες από τον κομμωτή σου, τι μπορείς να κάνεις για να διορθώσεις το αποτέλεσμα;



Γιατί βγαίνουν οι κόκκινες ανταύγειες στα καστανά μαλλιά;

Το φαινόμενο αυτό έχει κυρίως να κάνει με την απόχρωση που προκύπτει όταν ξεθωριάζει η βαφή, αλλά και με τη φυσική χρωστική των μαλλιών. Οι καστανές αποχρώσεις συχνά έχουν υποτόνους κόκκινου ή πορτοκαλί, και όταν απομακρύνεται η ψυχρή χρωστική (π.χ. σταχτί ή ματ τόνοι), αυτοί οι θερμοί υποτόνοι βγαίνουν στην επιφάνεια.

Πώς να εξαλείψεις τις κόκκινες ανταύγειες

IG @alisontoby





Χρησιμοποίησε μπλε σαμπουάν (blue shampoo)

Μπορεί να έχεις ακούσει για το μοβ σαμπουάν για τις ξανθιές, αλλά αν έχεις καστανά μαλλιά που εμφανίζουν κόκκινες ανταύγειες, το μπλε σαμπουάν είναι ο σύμμαχός σου. Το μπλε εξουδετερώνει τις πορτοκαλί και κόκκινες αποχρώσεις βάσει του χρωματικού κύκλου και χαρίζει ομοιόμοφο ψυχρό και καθαρό καστανό χρώμα στα μαλλιά.

Κάνε μία τονωτική βαφή

Αν η απόχρωση είναι πολύ έντονη ή δεν υποχωρεί με προϊόντα περιποίησης, ένα toner ή gloss με σταχτί (ash) ή μπλε/πράσινους υποτόνους μπορεί να εξουδετερώσει τη θερμότητα και να επαναφέρει το ψυχρό, ουδέτερο αποτέλεσμα στα μαλλιά.

Απόφυγε το ζεστό νερό και τη θερμότητα

Το ζεστό νερό και τα εργαλεία styling (ισιωτικές, ψαλίδια κ.λπ.) ανοίγουν τα λέπια της τρίχας και ως αποτέλεσμα η χρωστική “δραπετεύει”, φέρνοντας στην επιφάνεια τους φυσικούς κόκκινους τόνους. Ξέβγαζε τα μαλλιά σου με δροσερό νερό που κλείνει τα λέπια της τρίχας, και εφόσον πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσεις θερμότητα στα μαλλιά κάνε το πάντα με θερμοπροστατευτικό.