Ενυδάτωση vs θρέψη: Τι χρειάζονται πραγματικά τα μαλλιά σου;

«Άκουσε» τις ανάγκες των μαλλιών σου

Όταν τα μαλλιά μας δείχνουν άτονα, θαμπά, άγρια ή είναι εύθραυστα, η πρώτη μας σκέψη είναι ότι χρειάζονται μάσκα μαλλιών. Αλλά ποια μάσκα; Ενυδάτωσης ή θρέψης; Η απάντηση δεν είναι τόσο απλή όσο φαίνεται. Αν θέλoυμε να δούμε πραγματική αλλαγή στην υφή, τη λάμψη και την υγεία των μαλλιών μας, πρέπει να μάθουμε να «διαβάζουμε» τα σημάδια και να επιλέγουμε σωστά.

Τι σημαίνει «ενυδάτωση» για τα μαλλιά;

Ενυδάτωση σημαίνει παροχή υγρασίας – δηλαδή νερού – στις ίνες της τρίχας. Όπως ακριβώς η επιδερμίδα μας, έτσι και τα μαλλιά μας έχουν ανάγκη από υγρασία για να είναι ελαστικά, απαλά και χωρίς φριζάρισμα.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται ενυδάτωση; Φριζάρουν έντονα, ειδικά σε υγρασία. Είναι τραχιά στην αφή. Δεν έχουν ευλυγισία, σπάνε εύκολα και δείχνουν ξηρά. Ιδανικά συστατικά για την αναπλήρωση της ενυδάτωσής τους είναι η αλόη βέρα, η γλυκερίνη και το υαλουρονικό οξύ. Πότε τη χρειάζονται τα μαλλιά μας; Μετά την έκθεση στον ήλιο, τη θάλασσα ή το πισίνα – δηλαδή, κάθε καλοκαίρι. Επίσης, αν κάνoυμεσυχνό styling με θερμότητα.

Τι σημαίνει «θρέψη» για τα μαλλιά;

Η θρέψη αφορά στην αναπλήρωση λιπιδίων και πρωτεϊνών. Δηλαδή, συστατικά που «χτίζουν» την τρίχα εκ των έσω και ενισχύουν τη δύναμη και τη συνοχή της.

Πώς καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται θρέψη; Είναι άτονα, χωρίς σώμα ή όγκο. Έχουν ψαλίδα ή σπάνε στις άκρες. Δείχνουν λεπτά και αποδυναμωμένα. Φαίνονται λιπαρά στις ρίζες αλλά ξηρά στις άκρες. Ιδανικά συστατικά για την φροντίδα τους είναι το έλαιο καρύδας, argan ή jojoba, το βούτυρο καριτέ, η κερατίνη, οι πρωτεΐνες σιταριού ή μεταξιού και οι βιταμίνες Ε και Β5. Πότε τη χρειάζονται τα μαλλιά μας περισσότερο; Αν τα βάφουμε συχνά, αν κάνουμε ντεκαπάζ ή αν χρησιμοποιούμε χημικές θεραπείες (π.χ. ισιωτική). Επίσης, το φθινόπωρο και τον χειμώνα που τα μαλλιά «πεινάνε» πιο εύκολα.