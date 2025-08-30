Αυτό είναι που κάνει πραγματικά τα μαλλιά σου λιπαρά (και πώς να σπάσεις αυτόν τον κύκλο)

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τι κάνει τη ρίζα των μαλλιών λιπαρή - και πώς μπορείς να σταματήσεις τη λιπαρότητα πριν αυτή «κατακλύσει» το τριχωτό της κεφαλής σου

Αν νιώθεις πως τα μαλλιά σου δείχνουν «λαδωμένα» πριν καλά-καλά περάσουν 24 ώρες από το τελευταίο λούσιμο, δεν είσαι μόνη. Η υπερβολική λιπαρότητα στη ρίζα των μαλλιών είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στην περιποίησης μαλλιών - και πολλές φορές, όσο περισσότερο προσπαθείς να την αντιμετωπίσεις, τόσο πιο έντονη γίνεται.

Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν τα μαλλιά σου είναι λιπαρά. Είναι γιατί συμβαίνει αυτό - και πώς μπορείς, με στρατηγικές κινήσεις, να σπάσεις τον φαύλο κύκλο που σε αναγκάζει να λούζεσαι καθημερινά.

Σύμφωνα με δερματολόγους και hair experts, εδώ θα βρεις όσα πρέπει να γνωρίζεις για την πραγματική αιτία της λιπαρότητας, αλλά και τον τρόπο να τη μειώσεις θεαματικά.

Τι προκαλεί τη λιπαρότητα στη ρίζα των μαλλιών;

Η λιπαρότητα είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής παραγωγής σμήγματος από τους σμηγματογόνους αδένες που βρίσκονται στο τριχωτό της κεφαλής. Το σμήγμα είναι απαραίτητο, καθώς προστατεύει, ενυδατώνει και διατηρεί τα μαλλιά υγιή. Όμως, όταν η παραγωγή «ξεφεύγει», τότε αρχίζουν τα προβλήματα.

Οι βασικοί «ένοχοι»:

Το υπερβολικό λούσιμο: Όσο πιο συχνά λούζεις τα μαλλιά σου, τόσο περισσότερο σμήγμα παράγει το δέρμα για να αντισταθμίσει την απώλεια λιπαρότητας.

Η χρήση λάθος προϊόντων: Σαμπουάν με βαριά ενυδατικά, έλαια ή σιλικόνες μπορεί να αφήσουν υπολείμματα και να κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο λιπαρά.

Το συχνό άγγιγμα των μαλλιών: Τα δάχτυλά μας έχουν φυσική λιπαρότητα, οπότε κάθε φορά που παίζεις με τα μαλλιά σου, μεταφέρεις επιπλέον σμήγμα στις ρίζες.

Οι ορμονικές αλλαγές: Η λιπαρότητα εντείνεται κατά την εφηβεία, την εγκυμοσύνη ή τον κύκλο της περιόδου.



Πώς να σπάσεις τον κύκλο της λιπαρότητας



