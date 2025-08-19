Οι μεγαλύτερες παγίδες στο βούρτσισμα των μαλλιών

Τι κάνεις λάθος και ταλαιπωρείς την τρίχα των μαλλιών σου

Το βούρτσισμα είναι ίσως η πιο «αυτονόητη» κίνηση στην περιποίηση των μαλλιών – τόσο αυτονόητη, που τις περισσότερες φορές την κάνουμε μηχανικά, χωρίς δεύτερη σκέψη. Ωστόσο, σύμφωνα με τους hair experts, οι καθημερινές μας συνήθειες χρήσης της βούρτσας μαλλιών μας μπορεί να κρύβουν λάθη που φθείρουν την τρίχα, προκαλούν σπάσιμο και στερούν από τα μαλλιά μας τη φυσική τους λάμψη.



Ξεκινάμε από τη ρίζα αντί για τις άκρες

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη. Τραβώντας τη βούρτσα από τη ρίζα προς τις άκρες, οι κόμποι «κατεβαίνουν» και συσσωρεύονται στο τέλος της τρίχας, με αποτέλεσμα το σπάσιμο. Το ξεμπέρδεμα των μαλλιών πρέπει να ξεκινάει πάντα από τις άκρες με σταδιακή άνοδο προς τη ρίζα.

Χρησιμοποιούμε απλώς μία βούρτσα

Η βούρτσα δεν είναι one-size-fits-all. Τα λεπτά μαλλιά απαιτούν πιο ευαίσθητη τρίχα, ενώ τα πυκνά ή σγουρά χρειάζονται πιο ανθεκτικά, ευλύγιστα δόντια. Επομένως, επιλέγουμε εργαλείο ανάλογα με τον τύπο μαλλιών μας.

Βουρτσίζουμε τα μαλλιά μας όσο είναι βρεγμένα

Η τρίχα σε υγρή κατάσταση είναι πιο ευάλωτη και σπάει πολύ πιο εύκολα. Αν θέλουμε οπωσδήποτε να τα χτενίσουμε, προτιμάμε μια χτένα με φαρδιά δόντια ή βούρτσα ειδικά σχεδιασμένη για βρεγμένα μαλλιά.



Υπερβολικό βούρτσισμα

Ο μύθος ότι «όσο πιο πολύ βουρτσίζεις τα μαλλιά, τόσο πιο λαμπερά γίνονται» δεν ισχύει. Αντίθετα, η υπερβολή οδηγεί σε φθορά και λιπαρότητα. Ένα-δύο βουρτσίσματα την ημέρα είναι υπεραρκετά.



Μια βούρτσα που δεν καθαρίζεται ποτέ

Υπολείμματα προϊόντων, σκόνη και λιπαρότητα συσσωρεύονται στις τρίχες της βούρτσας. Το αποτέλεσμα; Ξαναμεταφέρονται στα φρεσκολουσμένα μαλλιά. Ο τακτικός καθαρισμός της, ιδανικά μία φορά την εβδομάδα, είναι απαραίτητος.