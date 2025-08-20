Βλέπεις πράσινο σημάδι κάτω από το υλικό που έχεις εφαρμόσει στα νύχια; Τι είναι και τι πρέπει να κάνεις
Αν έχεις παρατηρήσει ένα πράσινο ή κιτρινοπράσινο σημάδι κάτω από το υλικό στα νύχια σου – είτε πρόκειται για gel, ακρυλικό ή ημιμόνιμο – μην πανικοβάλλεσαι. Το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι «μήπως είναι μύκητας;», όμως στην πραγματικότητα πρόκειται για greenie.
Τι είναι το greenie;
Το greenie είναι μια βακτηριακή μόλυνση που εμφανίζεται όταν υγρασία παγιδεύεται ανάμεσα στο φυσικό νύχι και το τεχνητό υλικό. Το πιο συνηθισμένο βακτήριο που ευθύνεται είναι το Pseudomonas aeruginosa, το οποίο δίνει στο νύχι αυτήν τη χαρακτηριστική πράσινη απόχρωση.
Πώς δημιουργείται; Όταν το υλικό (gel ή ακρυλικό) ανασηκώνεται σε κάποιο σημείο και επιτρέπει την είσοδο υγρασίας. Από μη αποστειρωμένα εργαλεία ή μη σωστή απολύμανση στην εφαρμογή ή ακόμα και από συχνή επαφή με νερό χωρίς να στεγνώνουν καλά τα νύχια.
Γιατί δεν είναι μύκητας;
Σε αντίθεση με τους μύκητες που αναπτύσσονται αργά και δημιουργούν συνήθως πάχυνση ή θρυμματισμό του νυχιού, το greenie είναι αποκλειστικά βακτηριακής φύσης. Δεν χρειάζεται αντιμυκητιασική αγωγή, αλλά σωστή υγιεινή και φροντίδα.
Τι πρέπει να κάνεις
- Μην ξαναπεράσεις υλικό πάνω από το σημείο. Αν το σφραγίσεις, η μόλυνση θα χειροτερέψει.
- Αφαίρεσε το τεχνητό υλικό προσεκτικά.
- Καθάρισε την επιφάνεια του νυχιού με απολυμαντικό ειδικό για χρήση σε φυσικό νύχι.
- Άφησε το νύχι να αναπνεύσει για λίγες μέρες έως ότου το σημάδι εξασθενίσει.
- Αν το πράσινο σημάδι επιμένει, συμβουλέψου δερματολόγο.
