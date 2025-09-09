Τα hair trends που θα κυριαρχήσουν αυτό το φθινόπωρο

Αυτές είναι οι πιο κομψές τάσεις στα μαλλιά για το φθινόπωρο του 2025

Με την αλλαγή της σεζόν, η ανάγκη για ανανέωση γίνεται πιο έντονη και τα μαλλιά μας συχνά αποτελούν το πρώτο βήμα προς αυτήν. Το φθινόπωρο φέρνει μαζί του ζεστές, πλούσιες αποχρώσεις αλλά και απρόσμενους συνδυασμούς που μπορούν να αναδείξουν κάθε στιλ. Από φυσικές γήινες τόνους μέχρι πιο τολμηρές επιλογές, οι hair experts έχουν ήδη ξεχωρίσει τις τάσεις που θα μας απασχολήσουν τους επόμενους μήνες.



Biscotti Blonde



Ίσως ένα από τα πιο όμορφα φθινοπωρινά χρώματα μαλλιών είναι το biscotti blonde. Πλούσιο, βαθύ και ζεσταστό, αυτό το ξανθό είναι μια εξαιρετική μεταβατική απόχρωση που διατηρήσει τη φωτεινότητα του καλοκαιρινού ξανθού balayage, ενώ παράλληλα το κάνει πιο απαλό για το φθινόπωρο.



Torn Fringe



Οι φράντζες επέστρεψαν δυναμικά στην ατζέντα για το 2025. Αν και δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά. Δίνουν μια ανέμελη, cool girl ενέργεια, ακόμα κι αν τα υπόλοιπα μαλλιά δεν είναι χτενισμένα. Υπάρχουν όμως και τόσα άλλα στυλ φράντζας για να διαλέξουμε εκείνη που ταιριάζει πραγματικά στο στιλ και τα χαρακτηριστικά του προσώπου μας.



Undone Bob



Τα bob κουρέματα συνεχίζουν να βρίσκονται στο προσκήνιο και αυτή τη σεζόν, όμως αυτή τη φορά «έρχονται» με πιο χαλαρή, ατημέλητη διάθεση.

Monochrome Brunette



Αυτή τη σεζον, οι μελαχρινές λένε «όχι» στις ανταύγειες ή οποιαδήποτε άλλη τεχνική επεξεργασίας χρώματος και υιοθετούν τη μονοχρωμία που αναδεικνύει την πολυτελή λάμψη των μαλλιών τους.

The Pixie



Τα pixie κουρέματα κατατάσσονται στην κατηγορία των διαχρονικά κομψών hairstyles. Αυτή τη σεζόν θα τα δούμε να πρωταγωνιστούν στην πιο μακριά εκδοχή τους με layers που προσθέτουν πυκνότητα και όγκο στα μαλλιά.