Γνωρίζεις και τους 12 τύπους μαλλιών;

Ίσια, κυματιστά και σγουρά μαλλιά δεν είναι άλλο παρά κάποιοι γενικοί ορισμοί για τα μαλλιά μας. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι τύποι μαλλιών, που ταξινομούνται σύμφωνα με ένα περίεργο μαθηματικό σχήμα

Αν μέχρι σήμερα γνώριζες ότι υπάρχουν μόνο τρεις τύποι μαλλιών (ίσια, κυματιστά ή σγουρά), ήρθε η στιγμή να ανανεώσεις τις γνώσεις σου ανακαλύπτοντας τους 12 διαφορετικούς τύπους μαλλιών. Ναι, καλά διάβασες – 12 διαφορετικοί τύποι μαλλιών. Ο καθένας με τη δική του ομορφιά και τον δικό του τρόπο φροντίδας.

Το πιο διάσημο σύστημα ταξινόμησης , αυτό που αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1990 από τον κομμωτή Andre Walker, χωρίζει τα μαλλιά σε 4 μεγάλες αριθμητικές κατηγορίες (1-4), με υποομάδες A, B και C που καθορίζουν το πάχος και την υφή.

Ταξινόμηση τύπων μαλλιών

Τύπος 1 – ίσιο: 1A λεπτό, 1B μεσαίο, 1C πάχος

Τύπος 2 – κυματιστός: κύματα πλάτους 2Α, κύματα καθορισμένα 2Β, κύματα πλάτους 2C και επαναστατικά κύματα

Τύπος 3 – μπούκλες: 3Α απαλές μπούκλες σε σχήμα «S», 3Β πιο καθορισμένες μπούκλες, 3C πυκνές σπείρες

Τύπος 4 – σγουρά 4Α καθορισμένες μπούκλες, 4Β ζιγκ-ζαγκ, 4C εξαιρετικά πυκνά

Πώς θα καταλάβεις ποιον τύπο μαλλιών έχεις

Θέλεις να προσδιορίσεις τον τύπο των μαλλιών σου; Λούσε τα μαλλιά σου με ένα απαλό, ουδέτερο σαμπουάν - ένα σαμπουάν που δεν έχει σχεδιαστεί ούτε για λιπαρά ούτε για ξηρά μαλλιά. Μην χρησιμοποιήσεις conditioner ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν styling. Άφησε τα μαλλιά σου να στεγνώσουν φυσικά στον αέρα, χωρίς να τα χτενίσεις ή να τα φορμάρεις. Στη συνέχεια, θα αναδειχθεί η φυσική υφή των μαλλιών σου: παρατήρησε αν είναι ίσια, κυματιστά, σγουρά ή φριζαρισμένα, με βάση τον πίνακα των 12 τύπων. Σημείωσε επίσης την αντίδραση των μαλλιών σου στην υγρασία, τον όγκο, την ελαστικότητα και πόσο εύκολα ξεμπλέκονται.

IG @rosiehw

Τύπος 1: Ίσια μαλλιά (1A–1C)

Τα ίσια μαλλιά είναι η πιο γραμμική και άμεσα αναγνωρίσιμη κατηγορία: πέφτουν ίσια, χωρίς φυσικούς κυματισμούς ή μπούκλες, και τείνουν να έχουν πολύ λεία και λαμπερή επιφάνεια επειδή το σμήγμα κατανέμεται εύκολα κατά μήκος του άξονα. Χωρίζονται σε:

1Α: πολύ λεπτά, σχεδόν μεταξένια μαλλιά, με πολύ λίγο όγκο, συχνά «γλιστρούν» ανάμεσα στα δάχτυλα και μπορεί να φαίνονται επίπεδα.

1Β: λεία αλλά με λίγο περισσότερο σώμα, ελαφρώς πιο εύκολα στο styling.

1C: λεία αλλά με παχύτερες ίνες, πιο παχιά και πιο γεμάτα, μερικές φορές με ελαφρές ραβδώσεις στις άκρες.



Η ιδανική ρουτίνα: Ο κύριος κίνδυνος για τα μαλλιά τύπου 1 είναι η υπερβολική έκκριση σμήγματος που τα κάνει να δείχνουν εξαιρετικά άτονα και φλατ. Επίλεξε απαλά σαμπουάν, ελαφριές mousse για όγκο και ελαφριά conditioner. Οι ενυδατικές μάσκες συνιστώνται μόνο εάν τα μήκη είναι αφυδατωμένα και μόνο περιστασιακά, διαφορετικά τα μαλλιά θα βαρύνουν.

IG @rosiehw

Τύπος 2: Κυματιστά μαλλιά (2A–2C)

Τα κυματιστά μαλλιά έχουν φυσικό σχήμα "S" , μερικές φορές απαλά και διακριτικά, άλλες φορές πιο έντονα και ατίθασα. Είναι ευέλικτα, κυμαίνονται από ίσια έως σγουρά, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα στην υγρασία και επομένως επιρρεπή στο φριζάρισμα. Είναι επίσης τα πιο εύκολα στο styling με βούρτσα και πιστολάκι, καθώς και με θερμικά εργαλεία styling, όπως σίδερο για μπούκλες και ισιωτικό.

2Α: φαρδιά και λεπτά κύματα, σχεδόν ανεπαίσθητα, συχνά εύκολα στο ίσιωμα ή στις μπούκλες ανάλογα με το styling.

2Β: πιο καθορισμένοι κυματισμοί που ξεκινούν από τη μέση του μήκους, με πιο ογκώδη και μερικές φορές φριζαρισμένη εμφάνιση.

2C: βαθιά κύματα, κοντά σε μπούκλες, με χοντρές, ατίθασες τούφες.



Η ιδανική ρουτίνα: Για να διατηρήσεις τα μαλλιά σου κομψά, επίλεξε μια ελαφριά mousse ή κρέμα κατά του φριζαρίσματος. Η διάχυση του σχήματος στα μαλλιά σε χαμηλή θερμοκρασία βοηθά στη σταθεροποίηση του σχήματος. Χρησιμοποίησε ενυδατικά προϊόντα χωρίς ξέβγαλμα ή σπρέι που τα τιθασεύουν για να ελέγξεις το φριζάρισμα που προκαλείται από την υγρασία.

IG @rosiehw

Τύπος 3: Σγουρά μαλλιά (3A–3C)

Τα σγουρά μαλλιά είναι άμεσα αναγνωρίσιμα από τις λίγο-πολύ σφιχτές σπείρες τους, οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από χαλαρές μπούκλες έως πολύ συμπαγείς σπείρες. Αυτά τα μαλλιά έχουν φυσικά όγκο και είναι εντυπωσιακά, αλλά τείνουν να ξηραίνονται: το σγουρό σχήμα εμποδίζει το σμήγμα να κατανεμηθεί σε όλη την τρίχα.

3Α: μεγάλες, λαμπερές και σμιλεμένες μπούκλες, ελαστικές στην αφή.

3Β: πιο σφιχτές μπούκλες, μερικές φορές μικτές, με μέτριο-υψηλό όγκο και πιο ομοιόμορφη υφή.

3C: πυκνές, σφιχτές σπείρες, μικρής διαμέτρου, με πολύ όγκο.



Η ιδανική ρουτίνα: Χρησιμοποίησε σαμπουάν ή cowash χωρίς θειικά άλατα για να αποφύγεις την αφυδάτωση της τρίχας. Οι θρεπτικές μάσκες και τα ενυδατικά προϊόντα χωρίς ξέβγαλμα είναι απαραίτητα, τα οποία πρέπει να εφαρμόζονται τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Για το styling, χρησιμοποίησε ειδικά τζελ ή κρέμες για μπούκλες που κρατούν τα μαλλιά χωρίς να τα σκληραίνουν. Το βράδυ, προστάτεψε τα μαλλιά σου με μια μεταξωτή ή σατέν μαξιλαροθήκη για να περιορίσεις το φριζάρισμα και τα μπερδέματα.

IG @rosiehw

Τύπος 4: Φριζαρισμένα μαλλιά (4A–4C)

Τα φριζαρισμένα μαλλιά έχουν πολύ πυκνή υφή και εξαιρετικά σφιχτές μπούκλες, γεγονός που τα καθιστά ταυτόχρονα ογκώδη και εύθραυστα. Οι μπούκλες είναι μικροσκοπικές και μερικές φορές αόρατες, καθώς η τρίχα κουλουριάζεται πίσω στον εαυτό της, σχηματίζοντας μπούκλες micro-Z ή πολύ σφιχτές μπούκλες. Αυτά τα μαλλιά είναι φυσικά επιρρεπή στην ξηρότητα και απαιτούν έντονη φροντίδα.

4Α: μικρές αλλά καλά καθορισμένες σπείρες, με απαλή υφή στην αφή.

4Β: λιγότερο σχηματισμένες ζιγκ-ζαγκ μπούκλες, με λιγότερη λάμψη και έντονη τάση συρρίκνωσης (ορατή μείωση του μήκους).

4C: πολύ σφιχτές και εύθραυστες μπούκλες, με συρρίκνωση που μπορεί να μειώσει το πραγματικό μήκος έως και 70%, πολύ δύσκολες στο ξεμπέρδεμα.

Η ιδανική ρουτίνα: Εστίασε σε σαμπουάν και conditioner υψηλής ενυδάτωσης, εμπλουτισμένα με θρεπτικά έλαια. Τα πλούσια προϊόντα χωρίς ξέβγαλμα και τα φυσικά έλαια (καρύδας, jojoba, καστορέλαιου) είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της ελαστικότητας αυτού του τύπου μαλλιών. Xτενίσματα, όπως οι οι ελαφριές πλεξούδες, βοηθούν στη μείωση του σπασίματος και διατηρούν την υγρασία με την πάροδο του χρόνου.

