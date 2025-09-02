Αμερικανικό μανικιούρ: To δυναμικό comeback του nail trend που "μεσουρανούσε" τη δεκαετία του '90

Ανακάλυψε τα μυστικά για ένα τέλειο αμερικανικό μανικιούρ

Η ώρα του μανικιούρ είναι μια από τις πιο αγαπημένες στιγμές περιποίησης για κάθε γυναίκα. Αν και οι τάσεις αλλάζουν διαρκώς, κάποιες από αυτές επιστρέφουν ανανεωμένες, αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον μας και κατακτούν την κορυφή των προτιμήσεών μας. Αυτή τη σεζόν, ανάμεσα στα χιλιάδες διαφορετικά nail trend θα δούμε την αναβίωση του αμερικανικού μανικιούρ που πρωταγωνιστούσε τη δεκαετία του ’90, χάρη στη διακριτική του κομψότητα και τη φυσικότητα που προσφέρει στα νύχια. Πρόκειται για την πιο «ήσυχη» εκδοχή του γαλλικού, που κερδίζει πόντους χάρη στο διαχρονικό αλλά και εξαιρετικά chic χαρακτήρα του.





Σε αντίθεση με το κλασικό γαλλικό μανικιούρ, που χαρακτηρίζεται από λευκές άκρες σε έντονη αντίθεση με το υπόλοιπο νύχι, το αμερικανικό μανικιούρ βασίζεται σε πιο απαλές, φυσικές αποχρώσεις. Οι άκρες δεν είναι λευκές, αλλά σε ένα σπασμένο λευκό ή μπεζ τόνο, ενώ η βάση έχει χρώμα κοντά στο φυσικό ροζ ή nude της επιδερμίδας. Το αποτέλεσμα; Φίνο, κομψό και απόλυτα φυσικό.

IG @lovisabarkman

Τα μυστικά για τέλειο αποτέλεσμα

Η επιτυχία κάθε μανικιούρ ξεκινά από τη σωστή περιποίηση των άκρων. Αυτό ισχύει και για το αμερικανικό μανικιούρ Ένα ομοιόμορφο σχήμα των νυχιών και η φροντίδα των επωνυχίων δημιουργεί τα ιδανικά θεμέλια για το υπόλοιπο μανικιούρ. Στη συνέχεια, η εφαρμογή ενός διάφανου ή ελαφρώς ροζ base coat προστατεύει το νύχι, ενώ βοηθάει το βερνίκι να απλωθεί καλύτερα και να διαρκέσει περισσότερο. Για το ελεύθερο άκρο των νυχιών ιδανικές αποχρώσεις είναι ένα απαλό λευκό ή μπεζ, ώστε το αποτέλεσμα να δείχνει πιο φυσικό. Για τη βάση είναι απαραίτητη μια nude ή ροζ απόχρωση κοντά στον τόνο της επιδερμίδας μας. Το κλειδί είναι να υπάρχει αρμονία κι όχι έντονη χρωματική αντίθεση.