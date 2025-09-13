Αραίωση μαλλιών vs layers: Πώς διαφέρουν οι δύο τεχνικές και πότε πρέπει να ζητήσεις την κατάλληλη από τον κομμωτή σου;

Δυο ορολογίες που συχνά συγχέονται, αλλά προσφέρουν εντελώς διαφορετικό αποτέλεσμα στα μαλλιά

Το κούρεμα των μαλλιών είναι μια εξαιρετικά «ιερή» διαδικασία για εμάς τις γυναίκες. Είτε είμαστε πιο τολμηρές και πειραματιζόμαστε με το στιλ των μαλλιών μας, είτε βαδίζουμε σε πιο συντηρητικά μονοπάτια και επιλέγουμε διαχρονικά ένα συγκεκριμένο haircut, θέλουμε το αποτέλεσμα να είναι κάθε φορά αυτό ακριβώς που έχουμε ζητήσει από τον κομμωτή μας.

Για να είμαστε όσο πιο σαφείς γίνεται, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλά οποιαδήποτε ορολογία πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε. Πολλές φορές όμως μπερδεύουμε τους όρους που χρησιμοποιούν οι hair experts. Δύο από τους πιο συχνούς είναι η αραίωση των μαλλιών και τα layers (φιλάρισμα). Παρόλο που ακούγονται αρκετά παρόμοιοι, στην πραγματικότητα πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές τεχνικές, με διαφορετικό αποτέλεσμα στο look και στην αίσθηση των μαλλιών.

IG @cassdimicco





Η αραίωση των μαλλιών

Η αραίωση αφορά στην απομάκρυνση μέρους του όγκου των μαλλιών. Ο κομμωτής χρησιμοποιεί ειδικά ψαλίδια ή τεχνικές για να «ελαφρύνει» το κούρεμα, χωρίς να αλλάξει απαραίτητα το μήκος. Είναι ιδανική λύση για όσες γυναίκες έχουν πολύ πλούσια, βαριά μαλλιά και θέλουν να αποκτήσουν περισσότερη κίνηση, λιγότερο βάρος και καλύτερη φόρμα.



IG @cassdimicco

Τα layers

Τα layers είναι διαφορετικά επίπεδα μήκους μέσα στο ίδιο κούρεμα. Ο κομμωτής κόβει τα μαλλιά σε στρώσεις, ώστε τα κοντύτερα τμήματα να «αγκαλιάζουν» τα πιο μακριά. Σε αντίθεση με την αραίωση, εδώ αλλάζει το σχήμα και η γεωμετρία του κουρέματος. Τα μαλλιά αποκτούν πιο έντονη κίνηση, δυναμισμό και όγκο, ειδικά κοντά στο πρόσωπο. Αυτό ακριβώς τα καθιστά ιδανική επιλογή για γυναίκες με λεπτά και άτονα μαλλιά.