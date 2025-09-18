Αυτό είναι το celebrity approved μανικιούρ που πρέπει να υιοθετήσεις τώρα

Το μανικιούρ που αγαπούν οι celebrities και μας χαρίζει το απόλυτο fall inspo

Σύμφωνα με τις celebrities, το nude είναι το νέο κόκκινο στο μανικιούρ. Το βερνίκι είναι ουδέτερο, το φινίρισμα εξαιρετικά λαμπερό, αλλά το στυλ είναι πάντα διαφορετικό, καθώς προσαρμόζεται εύκολα στο προσωπικό στυλ της γυναίκας που το επιλέγει. Το ίδιο ισχύει και για το μήκος και το σχήμα των νυχιών.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να υιοθετήσουμε ένα nude μανικιούρ αυτό το φθινόπωρο, καθώς και πολλοί τρόποι για να του χαρίσουμε τη δική μας μοναδική ερμηνεία. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα nude nail inspo που μας πρόσφεραν απλόχερα οι celebrities και οι nail artists που τα επιμελήθηκαν με σκοπό να πάρουμε ιδέες και να εμπνευστούμε το δικό μας απόλυτα προσωπικό nude μανικιούρ



Nude nail inspo