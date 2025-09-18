Αυτό είναι το celebrity approved μανικιούρ που πρέπει να υιοθετήσεις τώρα
Αλεξάνδρα Τρύφωνος
18 Σεπτεμβρίου 2025
Σύμφωνα με τις celebrities, το nude είναι το νέο κόκκινο στο μανικιούρ. Το βερνίκι είναι ουδέτερο, το φινίρισμα εξαιρετικά λαμπερό, αλλά το στυλ είναι πάντα διαφορετικό, καθώς προσαρμόζεται εύκολα στο προσωπικό στυλ της γυναίκας που το επιλέγει. Το ίδιο ισχύει και για το μήκος και το σχήμα των νυχιών.
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να υιοθετήσουμε ένα nude μανικιούρ αυτό το φθινόπωρο, καθώς και πολλοί τρόποι για να του χαρίσουμε τη δική μας μοναδική ερμηνεία. Συγκεντρώσαμε λοιπόν τα nude nail inspo που μας πρόσφεραν απλόχερα οι celebrities και οι nail artists που τα επιμελήθηκαν με σκοπό να πάρουμε ιδέες και να εμπνευστούμε το δικό μας απόλυτα προσωπικό nude μανικιούρ
Nude nail inspo
Ακολουθήστε το jenny.gr στο google news και μάθετε τα πάντα γύρω από τα καλύτερα προϊόντα ομορφιάς, την τέλεια εφαρμογή τους και τα πιο hot beauty news.