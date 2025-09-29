Το ’90s-inspired haircut που επιστρέφει δυναμικά, αυτό το φθινόπωρο

Εμπνευσμένο από τα ’90s, αλλά με μια σύγχρονη effortless αισθητική

Αν νομίζεις πως η μόδα των ’90s έχει πει την τελευταία της λέξη, ίσως πρέπει να αναθεωρήσεις. Αυτό το φθινόπωρο, ένα από τα πιο αγαπημένα κουρέματα της δεκαετίας επιστρέφει και γίνεται το επίκεντρο της προσμονής: τα face-framing layers. Είτε πρόκειται για ένα κομψό lob είτε για ένα πιο μακρύ μήκος μαλλιών, τα layers που αγκαλιάζουν το πρόσωπο επανέρχονται για να χαρίσουν κίνηση, φρεσκάδα και ανεπιτήδευτη θηλυκότητα στις εμφανίσεις μας.



Από τις πασαρέλες στα social media

Η Χέιλι Μπίμπερ και η Έλσα Χοσκ είναι μόλις δύο από τις celebrities που έχουν ήδη υιοθετήσει το trend, αποδεικνύοντας πως οι ’90s αναφορές δεν είναι απλώς μια νοσταλγική στιγμή αλλά μια στιλιστική επιλογή που ταιριάζει άψογα στο σήμερα. Το μυστικό τους; Η ισορροπία ανάμεσα στο cool-girl vibe και στην κομψότητα που κάνει το κούρεμα αυτό ευέλικτο για κάθε περίσταση.

Face-framing layers

Γιατί θα αγαπήσουμε ξανά αυτό το haircut; Κολακεύει κάθε σχήμα προσώπου. Οι διαβαθμίσεις δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός πιο ανορθωμένου, φρέσκου look. Δίνει όγκο και κίνηση, κάνοντάς το ιδανικό για όσες γυναίκες θέλουν να αποφύγουν το flat αποτέλεσμα. Last but not least, είναι εύκολο στο styling. Ένα απλό blow-dry ή ένα soft wave είναι αρκετά για να αναδείξουν τα layers.



Πώς να το ζητήσεις από τον κομμωτή σου

Ζήτησε layers που ξεκινούν στο ύψος των ζυγωματικών ή ελαφρώς χαμηλότερα, ώστε να «αγκαλιάζουν» το πρόσωπο και να δημιουργούν μια φυσική κίνηση. Αν έχεις μακριά μαλλιά, το κούρεμα θα σου δώσει μια ανανεωμένη αίσθηση χωρίς να θυσιάσεις το μήκος σου.