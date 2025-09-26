Τα toasted nails είναι η νέα μεγάλη τάση που πρέπει να δοκιμάσεις.

Αν έχεις κλείσει ραντεβού για το πρώτο μανικιούρ της σεζόν και δεν θέλεις να κοιτάς για ώρες γεμάτη απορία τα ράφια με τα βερνίκια στο nail salon, έχει έρθει η ώρα να ενημωθείς για όλα τα νέα trends. Οι τάσεις της σεζόν συνδυάζουν την κομψότητα με την εκφραστικότητα, προσφέροντας αμέτρητες επιλογές για μοναδικά και σύγχρονα looks. Τα matte και τα γυαλιστερά φινιρίσματα μπλέκονται με φθινοπωρινές αποχρώσεις, ενώ οι μικρές λεπτομέρειες όπως τα glitter, τα μεταλλικά στοιχεία και τα γεωμετρικά σχέδια κάνουν ενδιαφέρον κάθε look. Ανάμεσα στις τόσες επιλογές όμως, μία είναι η νέα μεγάλη τάση νυχιών για το φθινόπωρο 2025 κι αυτή δεν είναι άλλη από τα toasted nails.

Τάση νυχιών φθινόπωρο 2025: Τι είναι τα toasted nails;

Από μακριά τα toasted nails θυμίζουν ένα απλό και κλασικό nude look. Από κοντά όμως, είναι ξεκάθαρα πιο πολυδιάστατα και ενδιαφέροντα. "Το nail art έχει γίνει πιο μίνιμαλ", λέει ο Tom Bachik, ο manicurist πίσω από πολλά iconic celebrity manis. "Τα εφέ είναι ένας εύκολος τρόπος να δώσεις στις πιο απλές αποχρώσεις κάτι έξτρα, χωρίς τα νύχια να δείχνουν υπερβολικά", εξηγεί.

IG @tombachik

Σύμφωνα με τον Bachik, το τέλειο toasted mani συνδυάζει μια nude βάση με chrome powder που χαρίζει μια ιριδίζουσα ροζ, golden-hour λάμψη. Η συγκεκριμένη τάση ταιριάζει τέλεια σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών, ωστόσο αν θέλεις να πετύχεις ένα quite luxury αποτέλεσμα, εμείς θα σου προτείναμε να επιλέξεις κοντά νύχια με οβάλ ή τετράγωνο σχήμα.

Get the look

IG @tombachik

Για να υιοθετήσεις το look μόνη σου στο σπίτι, ξεκίνησε με ένα ημιδιάφανο nude βερνίκι ως βάση. Στη συνέχεια,πέρασε από πάνω μια ιριδίζουσα, μπρονζέ chrome powder και ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα λαμπερό top coat. Όπως συμβαίνει με όλα τα "καθαρά" μανικιούρ, έτσι και με αυτό, για να δείχνει πραγματικά chic, δεν θα πρέπει να παραλείπεις τη φροντίδα των επωνυχίων. Μην ξεχνάς λοιπόν να εφαρμόζεις σε καθημερινή βάση ένα cuticle oil, αλλά και να ενυδατώνεις την επιδερμίδα των χεριών σου με μία εξειδικευμένη κρέμα.