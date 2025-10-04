Το στιλ που χαρίζει έξτρα όγκο και κίνηση στα μαλλιά.

Με την πάροδο του χρόνου, τα μαλλιά τείνουν να χάνουν την πυκνότητα, τον όγκο και τη ζωντάνια τους. Τότε είναι που οι επιλογές στο hairstyling δεν θα πρέπει να γίνονται μόνο με βάση τα trends, αλλά και το τι κολακεύει τα νέα χαρακτηριστικά τους. Όταν μιλάμε για στιλ με διαχρονική φινέτσα, ένα είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα για 50άρες κι αυτό δεν είναι άλλο από το layered lob.

Φιλαριστό μακρύ καρέ: Το πιο κολακευτικό κούρεμα για 50άρες

IG @carineroitfeld

Lob, όπως μαρτυρά και το όνομά του, σημαίνει long bob, δηλαδή ένα μακρύ καρέ, που να φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων ή ακόμα και των κόκαλων του στέρνου. Η layered εκδοχή του θεωρείται μια από τις καλύτερες επιλογές για γυναίκες άνω των 50, καθώς το διακριτικό φιλάρισμά του χαρίζει κίνηση στα μαλλιά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μιας πιο "γεμάτης" κουπ.

IG @juliaroberts

Για ένα ακόμα πιο νεανικό αποτέλεσμα, μπορεί να συνδυαστεί με πλαϊνή φράντζα, μια από τις δυναμικότερες τάσεις αυτής της σεζόν, ή με αφέλειες ή curtain bangs, που έχουν το επιπλέον πλεονέκτημα ότι απαλύνουν οπτικά τις γραμμές του μετώπου και το πόδι της χήνας.

Editor's Note: Πριν υιοθετήσεις αυτό το εξαιρετικά κομψό στιλ, συμβουλεύσου τον hairstylist σου σχετικά με το ποιο είναι το ιδανικό μήκος και φιλάρισμα για το σχήμα του προσώπου σου, αλλά και την υφή των μαλλιών σου.

IG @halleberry

Για να ενισχύσεις τον φυσικό όγκο των μαλλιών σου, θα σου προτείναμε να αποφύγεις το βαρύ styling. Αντ’ αυτού, προτίμησε επιμελώς ατημέλητα looks, τα οποία μπορείς να πετύχεις εύκολα με τη βοήθεια ενός texturizing spray ή ενός ελαφρού αφρού σε νωπά μαλλιά. Εναλλακτικά, μπορείς να δημιουργήσεις ανάλαφρους, messy κυματισμούς με ένα φαρδύ ψαλίδι για μπούκλες, έτσι ώστε να κάνεις τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο πλούσια.

Σε περιπτώσεις έντονης αραίωσης, το blow out look αποτελεί την ιδανική λύση. Για να το δημιουργήσεις μόνη σου στο σπίτι, επιστράτευσε το σεσουάρ και μια μεγάλη, στρογγυλή βούρτσα, κι εστιάσε την προσοχή σου στις ρίζες, έτσι ώστε να τους χαρίσεις έξτρα όγκο και να πετύχεις ένα λείο, bouncy χτένισμα, που θα κάνει τα μαλλιά σου να δείχνουν πιο voluminous και τη συνολική σου εμφάνιση πιο εντυπωσιακή.