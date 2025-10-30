Πώς να καταπραΰνεις τον κνησμό στο τριχωτό, μετά τη βαφή μαλλιών

Μπορούμε να απολαύσουμε το νέο χρώμα των μαλλιών μας, χωρίς ενοχλήσεις

Η αλλαγή του χρώματος των μαλλιών μπορεί να ανανεώνει το hair look μας και να ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας, όμως συχνά συνοδεύεται από μια ανεπιθύμητη παρενέργεια: τον κνησμό στο τριχωτό της κεφαλής. Ερεθισμός, αίσθημα καύσου ή ξηρότητα είναι συμπτώματα που βιώνουν αρκετές γυναίκες μετά τη διαδικασία της βαφής μαλλιών. Οι ειδικοί εξηγούν γιατί συμβαίνει και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε.



Γιατί εμφανίζεται ο κνησμός;

Οι χημικές ουσίες που περιέχουν οι περισσότερες βαφές, όπως η αμμωνία ή η παραφαινυλενοδιαμίνη (PPD), μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμό στο τριχωτό, ιδιαίτερα αν το δέρμα είναι ήδη ευαίσθητο. Επιπλέον, η ξηρότητα ή η μη επαρκής ενυδάτωση του scalp μπορεί να εντείνει την αίσθηση κνησμού.



Κινήσεις άμεσης ανακούφισης

1.Δροσερό ξέβγαλμα: Ξεπλένουμε τα μαλλιά με χλιαρό προς δροσερό νερό. Το ζεστό επιβαρύνει τον ερεθισμό.

2.Καταπραϋντική λοσιόν για το scalp: Επιλέγουμε προϊόντα με αλόη βέρα, πανθενόλη ή χαμομήλι που μειώνουν τον ερεθισμό και την αίσθηση καύσου.

3.Αποφεύγουμε το ξύσιμο: Μπορεί να φαίνεται ανακουφιστικό, αλλά επιδεινώνει τον ερεθισμό και αυξάνει τον κίνδυνο φλεγμονής.

IG @leoniehanne





Προϊόντα-σύμμαχοι

Οι hair experts προτείνουν σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα (sulfate free), που καθαρίζουν απαλά και δεν αφαιρούν τα φυσικά έλαια του τριχωτού. Τα scalp serums με ψευδάργυρο ή νιασιναμίδη συμβάλλουν στην αποκατάσταση του δερματικού φραγμού.



Πρόληψη πριν από τη βαφή

1.Κάνουμε πάντα patch test 48 ώρες πριν από κάθε εφαρμογή βαφής για να τσεκάρουμε τυχόν αλλεργίες.

2.Επιλέγουμε πιο ήπιες βαφές, χωρίς αμμωνία, με φυσικά εκχυλίσματα και θρεπτικά έλαια.

3.Οι κομμωτές συστήνουν την εφαρμογή ειδικής barrier cream γύρω από το τριχωτό πριν τη βαφή, ώστε να μειώνεται η άμεση επαφή των χημικών με το δέρμα.