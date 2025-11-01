Πώς να ξεμπερδεύεις τα μαλλιά σου με ασφάλεια

Στόχος είναι να τα ξεμπερδεύεις, χωρίς να τα σπας

Το ξεμπέρδεμα των μαλλιών είναι μια καθημερινή, αλλά και κρίσιμη κίνηση περιποίησης των μαλλιών μας. Ένα λάθος βήμα μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο, ψαλίδα και θαμπή όψη. Οι hair experts συμφωνούν ότι με τις σωστές τεχνικές και τα κατάλληλα εργαλεία, μπορούμε να διατηρήσουμε τα μαλλιά μας υγιή, λεία και λαμπερά, χωρίς φθορά.

IG @emilietommerberg





Ο “χρυσός” κανόνας

Τα μαλλιά, ειδικά όταν είναι βρεγμένα, είναι πολύ πιο εύθραυστα. Το ξεμπέρδεμα πρέπει να γίνεται με υπομονή και ευγενικές κινήσεις.



Βήμα 1: Προετοιμασία

Χρησιμοποιούμε πάντα ένα ενυδατικό προϊόν στο ντους, όπως για παράδειγμα conditioner ή μάσκα μαλλιών. Απαλύνει την τρίχα και διευκολύνει το χτένισμα. Μετά το λούσιμο, ένα σπρέι ξεμπερδέματος μειώνει την τριβή και προστατεύει από το σπάσιμο.



Βήμα 2: Επιλογή εργαλείων

Το ιδανικό εργαλείο για βρεγμένα μαλλιά είναι μια τένα με αραιά δόντια ή μια ειδική βούρτσα detangling. Διαθέτει ευλύγιστα δοντάκια που λυγίζουν χωρίς να τραβούν την τρίχα. Είναι καλό να αποφεύγουμε τη χρήση μεταλλικών ή σκληρών βουρτσών, καθώς προκαλούν σπάσιμο και ηλεκτρίζουν τα μαλλιά.



Βήμα 3: Η σωστή τεχνική

Ξεκινάμε πάντα να το ξεμπέρδεμα των μαλλιών από τις άκρες και σταδιακά ανεβαίνουμε προς τη ρίζα. «Δουλεύουμε» σε μικρές τούφες, αντί να προσπαθούμε να τα ξεμπερδέψουμε όλα τα μαλλιά μαζί. Κρατάμε με το χέρι μας κάθε τούφα που χτενίζουμε για να μειώσεις την πίεση στη ρίζα.

IG @emilietommerberg





