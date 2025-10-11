Ποιο καφέ; Αυτό είναι το επόμενο hot χρώμα νυχιών της σεζόν

Το moody χρώμα που θα βλέπεις παντού τους επόμενους μήνες

Μόλις ο καιρός βάλει τα φθινοπωρινά του, το καφέ και το μπορντό γίνονται τα νέα neutrals, στην γκαρνταρόμπα, το νεσεσέρ και φυσικά το μανικιούρ. Πέρυσι τα chocolate brown, τα wine red και τα black cherry nails ήταν οι τρεις μεγαλύτερες τάσεις της σεζόν, κι αν και οι manicurists τονίζουν πως αυτά είναι μέχρι στιγμής τα πιο δημοφιλή χρώματα και αυτού του φθινοπώρου, ένα νέο moody colour έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του στο feed μας, διεκδικόντας επάξια τη θέση του στη λίστα με τα trends.

Rum Raisin: Το νέο it χρώμα νυχιών του 2025

Ο λόγος για το rum raisin, ένα μυστηριώδες mauve χρώμα με ψυχρό υπότονο, το οποίο μοιάζει να είναι το τέλειο blend μοβ, γκρι και καφέ. Θυμίζει εκείνη τη χαρακτηριστική απόχρωση του μοβ που πρωταγωνιστούσε στο μακιγιάζ των '90s, άρρηκτα ταυτισμένη με τα looks των Winona Ryder, Naomi Campbell και Halle Berry. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ευέλικτο χρώμα, το οποίο χαρίζει έναν grunge και ταυτόχρονα romantic-goth αέρα σε κάθε εμφάνιση, ενώ ταυτόχρονα δείχνει πάντα κομψό και πολυτελές.

Πώς να υιοθετήσεις σωστα την τάση

Καθώς ανήκει στην οικογένεια των berry mauve, υπάρχουν πολλές διαφορετικές αποχρώσεις για να επιλέξεις αυτή που κολακεύει καλύτερα τον τόνο της επιδερμίδας σου. Η συμβουλή μας; Απόφυγε εκείνες που φλερτάρουν πολύ έντονα με το καφέ και προτίμησε ημιδιάφανα βερνίκια, που μπορούν εύκολα να "χτιστούν" έτσι ώστε να πετύχεις το look που επιθυμείς.

Για ένα πιο chic αποτέλεσμα, επίλεξε κοντά τετράγωνα ή οβάλ νύχια, ενώ αν θέλεις να κάνεις statement με την εμφάνισή σου τόλμησε ένα έντονο stiletto σχήμα á la Grace Ling SS26. Σε κάθε περίπτωση για να πετύχεις ένα καλαίσθητο αποτέλεσμα, ολοκλήρωσε το μανικιούρ σου με ένα extra glossy top coat και μην αμελείς την καθημερινή φροντίδα των επωνυχίων και την ενυδάτωση των χεριών σου εφαρμόζοντας ένα cuticle oil και μία κρέμα.