Μήπως χωρίς να το θέλεις σαμποτάρεις την εμφάνισή σου;

Αν έχεις παρατηρήσει πρόσφατα bold spots, ξέρεις πόσο αγχωτικό και απογοητευτικό μπορεί να είναι. Η αραίωση μαλλιών στις γυναίκες δεν είναι μόνο θέμα ηλικίας, ορμονών, άγχους ή κληρονομικότητας. Πολύ συχνά, οφείλεται σε καθημερινά λάθη που επηρεάζουν αρνητικά την υγεία της τρίχας και του τριχωτού. Δες παρακάτω τα 5 πιο συνηθισμένα που ίσως κάνεις κι εσύ και πώς μπορείς να τα αποφύγεις για να αποκτήσεις και πάλι πλούσια, υγιή μαλλιά:

Αραίωση μαλλιών στις γυναίκες: Τα πιο συχνά λάθη

1. Υπερβολική χρήση θερμότητας στα μαλλιά

Η καθημερινή χρήση σεσουάρ, ισωτικής ή ψαλιδιού για μπούκλες επιβαρύνει την τρίχα, κάνοντας την λεπτότερη και πιο εύθραυστη. Αυτή η συχνή έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες είναι ένας από τους βασικούς λόγους που παρατηρείται αραίωση μαλλιών στις γυναίκες. Προσπάθησε λοιπόν να περιορίσεις τη χρήση hot tools και να υιοθετήσεις heat free hairstyles μερικές μέρες μέσα στη βδομάδα, ενώ σε καμία περίπτωση μην υποτιμάς τη δύναμη ενός καλού θερμοπροστατευτικού προϊόντος.

2. Sleek χτενίσματα

Το ξέρουμε ότι είναι τάση, αλλά η συχνή υιοθέτηση sleek hairstyles, όπως buns και ponytails, προκαλεί ένταση στους θύλακες της τρίχας, γεγονός που οδηγεί σε αραίωση μαλλιών στις γυναίκες, ιδιαίτερα στις περιοχές γύρω από τους κροτάφους. Η λύση; Προτίμησε πιο χαλαρά χτενίσματα για κάθε μέρα και προσπάθησε να αφήνεις τα μαλλιά σου ελεύθερα όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε να μειώσεις την ένταση στους θύλακες.

3. Κακή διατροφή και έλλειψη βασικών θρεπτικών συστατικών

Η σωστή διατροφή παίζει πρωταρχικό ρόλο στην υγεία των μαλλιών. Η έλλειψη σιδήρου, βιοτίνης, ψευδαργύρου και πρωτεΐνης μπορεί να προκαλέσει αραίωση μαλλιών στις γυναίκες, καθώς οι θύλακες αδυνατούν να παράγουν δυνατές και υγιείς τρίχες. Ενσωμάτωσε στη διατροφή σου τροφές πλούσιες σε αυτές τις βιταμίνες ή συμβουλέψου το γιατρό σου σχετικά με το ποιο συμπλήρωμα διατροφής θα ήταν το ιδανικό για εσένα.