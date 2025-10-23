Το μανικιούρ που θα κάνει την εμφάνισή σου να δείχνει πιο ακριβή

Σε έναν κόσμο όπου οι υπερβολές σιγά-σιγά υποχωρούν και η διακριτική κομψότητα επιστρέφει θριαμβευτικά, ένα συγκεκριμένο μανικιούρ φαίνεται να γίνεται σιωπηλά η υπογραφή των πιο φινετσάτων γυναικών. Δεν είναι κραυγαλέο, δεν ζητά να τραβήξει την προσοχή -και ακριβώς γι' αυτό ξεχωρίζει. Το νέο it μανικιούρ του 2025 είναι απλό, μίνιμαλ, άψογα περιποιημένο, αποδεικνύοντας ότι η πραγματική φινέτσα βρίσκεται στη λεπτομέρεια. Και το όνομα αυτού; Vanilla Glass Nails.

Το νέο it μανικιούρ 2025

Τι είναι τα Vanilla Glass Nails;

Τα Vanilla Glass Nails είναι το νέο αγαπημένο mani των πιο δημοφιλών fashionistas. Πρόκειται για ένα απόλυτα μίνιμαλ, "barely-there" μανικιούρ, που μοιράζεται το ίδιο DNA με τα BB cream nails, bubble και milk bath nails της προηγούμενης σεζόν. Τα νύχια βάφονται με ένα ημιδιάφανο nude pink χρώμα, ενώ το look ολοκληρώνεται με ένα extra glossy top coat για μεγαλύτερη διάρκεια στο μανικιούρ και εκτυφλωτική λάμψη. Το αποτέλεσμα είναι πολυτελές, "ακριβό" και ανεπιτήδευτα κομψό.

Editor's Tip: Επίλεξε με προσοχή το nude βερνίκι που θα χρησιμοποιήσεις, αναζητώντας το μεταξύ εκείνων που έχουν ίδιο υπότονο με την επιδερμίδα σου.

Το συγκεκριμένο μανικιούρ ταιριάζει με κάθε σχήμα και μήκος νυχιών. Αν θέλεις να κάνεις τα άκρα σου να δείχνουν πιο αδύνατα και μακριά, επίλεξε μακριά, αμυγδαλωτά ή ακόμα και οβάλ νύχια. Εναλλακτικά, αν θέλεις ένα πραγματικά κομψό, clean girl αποτέλεσμα, προτίμησε κοντό μήκος και οβάλ, τετράγωνο ή squoval (square + oval) σχήμα.

Τι πρέπει να προσέξεις

Όπως συμβαίνει με κάθε clean manicure, το μυστικό για να δείχνουν τα Vanilla Glass Nails chic είναι η σωστή περιποίηση των επωνυχίων. Είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάς να τα ενυδατώνεις καλά κάθε βράδυ χρησιμοποιώντας ένα cuticle oil αλλά και να φροντίζεις την επιδερμίδα των χεριών σου χρησιμοποιώντας μία φορά την εβδομάδα ένα ήπιο scrub και εφαρμόζοντας σε καθημερινή βάση μια εξειδικευμένη κρέμα με υαλουρονικό οξύ ή ουρία, έτσι ώστε να διατηρούνται απαλά.