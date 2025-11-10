Δείχνει ανεπιτήδευτα κομψό και αποπνέει πολυτέλεια

Δεν είναι ούτε εκκεντρικό ούτε κραυγαλέο. Κι όμως, έχει γίνει το πιο περιζήτητο μανικιούρ της σεζόν στα nail salons του Μανχάτταν. Οι Νεοϋορκέζες, γνωστές για την ικανότητά τους να μετατρέπουν το απλό σε εμβληματικό, έχουν βρει τον τέλειο τρόπο να αποτυπώσουν τη διάθεση της εποχής στα νύχια τους. Η αγαπημένη τους τάση νυχιών για το χειμώνα 2025 είναι ένα χρώμα που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να ψιθυρίσει class, στιλ και αυτοπεποίθηση. Είναι το μανικιούρ εκείνο που μπορείς να φορέσεις από το πρωινό meeting μέχρι το βραδινό cocktail, αποπνέοντας διακριτική πολυτέλεια και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Τάση νυχιών χειμώνας 2025: Το αγαπημένο χρώμα των New York girls

Ο λόγος φυσικά για το καφέ, το οποίο δείχνει fashion-forward και ταυτόχρονα διαχρονικό. Ανάλογα με τον υπότονό του, μπορεί να κολακεύσει όλες τις αποχρώσεις επιδερμίδας, αναβαθμίζοντας κάθε εμφάνιση, από την πιο απλή πρωινή, μέχρι την πιο extravagant βραδινή.

Όλες οι σοκολατένιες αποχρώσεις θεωρούνται super hot αυτήν την περίοδο, αρκεί να έχουν κόκκινο ή ουδέτερο υπότονο. Αντίθετα, απόφυγε τα καφέ που γκριζάρουν, τα οποία κάνουν συνήθως την επιδερμίδα να δείχνει θαμπή και ashy.

Πάμε τώρα στα δύσκολα, το φινίρισμα και το σχήμα. Οι Νεοϋορκέζες αυτήν την περίοδο φαίνεται να προτιμούν ένα velvety finish για το μανικιούρ τους, ενώ όσον αφορά το σχήμα, επιλέγουν κοντό τετράγωνο ή squoval που κάνει το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει κομψό και καθαρό. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, το συγκεκριμένο χρώμα δείχνει όμορφο και σε πιο μακριά νύχια με οβάλ όμως σχήμα, που έχει ένα πιο editorial feel.

Τα πιο stylish New York girls δείχνουν την ξεκάθαρη προτίμησή τους στα απλά, κλασικά μανικιούρ, ωστόσο αν εσύ βρίσκεις τις μονοχρωμίες κάπως βαρετές, μπορείς να "παίξεις" με την τάση, υιοθετώντας ένα brown french mani, το οποίο να συνδυάζει την ματ με την glossy υφή.

Η τελική πινελιά δίνεται πάντα με ένα top coat για μεγάλη διάρκεια στο μανικιούρ, αλλά και με ένα cuticle oil στα επωνύχια προκειμένου να ενυδατωθούν και το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει "ακριβό" και τα άκρα καλά περιποιημένα.