Beauté την Κυριακή: Πώς να φτιάξεις την πιο ωραία σπιτική μάσκα μαλλιών για ενυδάτωση και λάμψη

Mε τρία πολύ απλά υλικά που έχεις ήδη στην κουζίνα σου

Ξηρές άκρες, θαμπή όψη, υφή που μοιάζει να έχει χάσει τη ζωντάνια της. Η καθημερινότητα, το styling, ο ήλιος, το άγχος, αφήνουν το αποτύπωμά τους ακόμα και στα πιο περιποιημένα μαλλιά. Κι όμως, η λύση δεν βρίσκεται πάντα σε περίπλοκες θεραπείες. Μερικά φυσικά υλικά, λίγος χρόνος και η διάθεση για ένα προσωπικό τελετουργικό μπορούν να επαναφέρουν τη χαμένη λάμψη τους. Μια σπιτική μάσκα μαλλιών για ενυδάτωση και λάμψη μπορεί να γίνει ο ύμνος στην απλότητα και στην επιστροφή στη φυσική φροντίδα.

IG @negin_mirsalehi

Η πιο αποτελεσματική σπιτική μάσκα μαλλιών για ενυδάτωση και λάμψη

Η τρίχα, όπως και το δέρμα, χρειάζεται ισορροπία. Όταν αφυδατώνεται, χάνει την ελαστικότητά της, "σπάει" πιο εύκολα και δείχνει θαμπή. Τα φυσικά συστατικά έχουν έναν "μαγικό" τρόπο να επαναφέρουν τη χαμένη ζωντάνια της χωρίς να "βαραίνουν" τα μαλλιά. Το μυστικό είναι να συνδυάσεις μαλακτικά, ενισχυτικά και αναζωογονητικά στοιχεία που θα δουλέψουν σε βάθος, θρέφοντας την τρίχα από τη ρίζα έως τις άκρες. Ιδού μια εύκολη συνταγή για σπιτική μάσκα μαλλιών για ενυδάτωση και λάμψη που μπορείς να φτιάξεις σήμερα κιόλας:

Υλικά:

2 κουταλιές της σούπας λάδι καρύδας (ή ελαιόλαδο, αν προτιμάς κάτι πιο “βαρύ”)

1 ώριμο αβοκάντο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

How to

Λιώσε το αβοκάντο μέχρι να γίνει κρέμα και ανακάτεψέ το με το λάδι καρύδας και το μέλι. Εφάρμοσε το μίγμα σε νωπά μαλλιά, από τις ρίζες μέχρι τις άκρες, κάνοντας απαλό μασάζ για να ενεργοποιήσεις την κυκλοφορία. Τύλιξε τα μαλλιά σου με μια πετσέτα ή ένα σκουφάκι μπάνιου και άφησέ τη μάσκα να δράσει για περίπου 30 λεπτά. Ξέβγαλε καλά με χλιαρό νερό και λούσε τα μαλλιά σου όπως συνήθως. Κατευθείαν θα δεις πως τα μαλλιά σου θα αποκτήσουν μεταξένια αίσθηση, θα δείχνουν πιο "ζωντανά" και θα αποκτήσουν φυσική λάμψη.