Αν έχεις πιάσει τον εαυτό σου να σκέφτεται "έχω λίγα και λεπτά μαλλιά", ξέρεις πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι να τους χαρίσεις όγκο που διαρκεί. Η λεπτή τρίχα είναι συχνά πιο εύθραυστη και δείχνει άτονη και φλατ, ακόμα και μετά το λούσιμο. Κι όμως υπάρχουν πολλοί έξυπνοι τρόποι να καμουφλάρεις τις αδυναμίες των μαλλιών τους και να τα κάνεις να δείχνουν πιο πλούσια και voluminous -όλοι βρίσκονται παρακάτω:

Έχω λίγα και λεπτά μαλλιά: 5 tips για να δείχνουν πιο πλούσια

1. Ξεκίνα από τη σωστή βάση

Ο όγκος ξεκινά από το λούσιμο. Επίλεξε ένα σαμπουάν που έχει σχεδιαστεί για λεπτά μαλλιά, χωρίς σιλικόνες ή βαριά έλαια. Οι συνθέσεις με πρωτεΐνες ρυζιού, κερατίνη ή βιοτίνη ενισχύουν τη δομή της τρίχας και της δίνουν extra support στη ρίζα. Όσον αφορά το conditioner τώρα, περιόρισε την εφαρμογή του στις άκρες, προκειμένου ναι μεν να τις ενυδατώσεις χωρίς όμως να βαρύνεις το τριχωτό.

2. Επένδυσε σε ανάλαφρα ενυδατικά προϊόντα

Η υπερβολική ενυδάτωση μπορεί να γίνει ο μεγαλύτερος εχθρός των λεπτών μαλλιών. Αντί για παχύρρευστες μάσκες, προτίμησε leave-in sprays ή conditioner με ανάλαφρη σύνθεση, τα οποία θα θρέψουν την τρίχα χωρίς να την βαρύνουν. Μπορείς να τα εφαρμόζεις σε νωπά μαλλιά, αποφεύγοντας προσεκτικά το τριχωτό.

IG @samira.sfiii

3. Στέγνωσε τα μαλλιά σου με τη σωστή τεχνική

Το σωστό στέγνωμα μπορεί να αλλάξει εντελώς την εικόνα των λεπτών μαλλιών. Χρησιμοποίησε τη θερμότητα προς όφελός σου, στεγνώνοντας τα μαλλιά με το κεφάλι γυρισμένο ανάποδα ή ανασήκωσε τις ρίζες με τα ακροδάχτυλά σου ενώ χρησιμοποιείς το σεσουάρ. Ολοκλήρωσε τη διαδικασία με ένα ελαφρύ blast με κρύο αέρα, το οποιο θα "κλειδώσει" τον όγκο.

4. Επίλεξε τα κατάλληλα προϊόντα styling

Χρησιμοποίησε έναν ελαφρύ αφρό ή ένα volumizing spray στις ρίζες πριν το στέγνωμα για να δώσεις ένα extra boost όγκου στα μαλλιά σου. Σπούδαια όπλα στη φαρέτρα σου είναι και τα προϊόντα με υφή πούδρας, αλλά και τα dry shampoo, τα οποία δίνουν επίσης πλούσιο αποτέλεσμα και διάρκεια. Η συμβουλή μας; Απόφυγε τους ορούς και τα έλαια στις άκρες πριν το styling, αφού ναι μεν προσφέρουν λάμψη, αλλά τείνουν να μειώνουν παράλληλα το σώμα της τρίχας.

5. Ζήτησε ένα "έξυπνο" κούρεμα

Το σωστό haircut μπορεί να κάνει θαύματα για τα λεπτά μαλλιά. Ένα blunt bob ή ένα καρέ με διακριτικό φιλάρισμα, μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση πιο πλούσιου όγκου στα μαλλιά, σε αντίθεση με τα πιο μακριά κουρέματα, που συνήθως κάνουν το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει "βαρύ" και φλατ.