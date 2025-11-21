Τα haircuts που θα χαρίσουν έξτρα πόντους στιλ σε κάθε σου εμφάνιση

Τα bob και lob haircuts έχουν επιστρέψει στη μόδα και μάλιστα με περισσότερη κίνηση, φρεσκάδα και φυσικότητα από ποτέ. Τα φιλαριστά κοντά γυναικεία κουρέματα αποτελούν την ιδανική επιλογή για εσένα που θέλεις να κάνεις μια δραστική αλλαγή στην εμφάνισή σου, υιοθετώντας ένα hair look με χαρακτήρα, χωρίς να θυσιάσεις τη θηλυκότητα και την ευκολία στο styling.

Είτε προτιμάς ένα messy, ανεπιτήδευτο αποτέλεσμα είτε κάτι πιο καθαρό και σμιλεμένο, το φιλάρισμα στα κοντά μαλλιά θεωρείται ιδανικό αφού χαρίζει ελαφρότητα, όγκο και ζωντάνια. Από το μοντέρνο shag και το pixie με layers, μέχρι το διαχρονικό καρέ, ακολουθούν τα καλύτερα γυναικεία κοντά φιλαριστά κουρέματα για να διαλέξεις πριν πας στο κομμωτήριο:

Τα ωραιότερα κοντά, φιλαριστά γυναικεία κουρέματα

Layered Bob

Το κλασικό κοντό καρέ διανθίζεται με διακριτικά layers που προσθέτουν όγκο και ανάλφρη κίνηση στα μαλλιά, πετυχαίνοντας ένα αβίαστο αποτέλεσμα, ιδανικό για εσένα που θέλεις ένα polished αλλά ταυτόχρονα σύγχρονο look.

'70s Shag

Εμπνευσμένο από τη δεκαετία του ’70, το κοντό shag είναι το απόλυτο statement cut των τελευταίων ετών. Με ασύμμετρα μήκη, ελαφρύ φιλάρισμα και ανεπιτήδευτη υφή λειτουργεί τέλεια σε φυσικά σπαστά μαλλιά, χαρίζοντας έναν ανεπιτήδευτα cool χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση. Είναι το απόλυτο it girl κούρεμα που δείχνει effortless, αλλά ποτέ πρόχειρο.

Layered Pixie

To κλασικό pixie αποκτά πιο μοντέρνα, "ζωντανή" μορφή όταν εμπλουτίζεται με layers, που χαρίζουν έξτρα κίνηση και όγκο στην κορυφή. Αν αγαπάς τα κοντά cuts που δείχνουν δυναμικά αλλά και θηλυκά, αυτό είναι το πιο φρέσκο και τολμηρό κούρεμα που μπορείς να επιλέξεις.

Bob with Bangs

Αν θέλεις να δώσεις μια παριζιάνικη εσάνς στο look σου, υιοθέτησε ένα κοντό φιλαριστό καρέ με αφέλειες, side ή curtain bangs. Το αποτέλεσμα είναι ανάλαφρο, κομψό και με κίνηση, με τις αφέλειες να πλαισιώνουν υπέροχα το πρόσωπο, αναδεικνύοντας τα μάτια και τα ζυγωματικά.

Layered Lob

Μίνιμαλ μαλλά καθόλου βαρετό, το μακρύ φιλαριστό καρέ είναι η τέλεια μέση λύση για εσένα που θέλεις να τολμήσεις ένα πιο κοντό cut αλλά να μη δεσμευτείς με ένα bob. Το συγκεκριμένο κούρεμα φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων ή των κόκαλων του στέρνου με το φιλάρισμα να του χαρίζει δομή, κίνηση και όγκο.