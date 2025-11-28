Απομακρύνουν το περισσό σμήγμα αφήνοντας τα μαλλιά φρέσκα και με φυσική κίνηση

Το τριχωτό της κεφαλής παράγει φυσικά έλαια που λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας για τα μαλλιά, κρατώντας τα ενυδατωμένα και υγιή. Όταν όμως η παραγωγή αυτών των ελαίων ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια, είτε λόγω ορμονικών αλλαγών, είτε λόγω κληρονομικότητας, είτε λόγω lifestyle, τα μαλλιά γίνονται γρήγορα βαριά, λιπαρά και χάνουν τη ζωντάνια τους, ακόμα κι αν τα έχεις λούσει πριν λίγες ώρες. Καταλαβαίνεις απόλυτα τι εννοούμε; Τότε έχει έρθει η ώρα να εντάξεις στη ρουτίνα σου ένα σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά.

Τα καλύτερα σαμπουάν γι’ αυτού του τύπου τα μαλλιά επικεντρώνονται σε δύο βασικούς στόχους: τον ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό του τριχωτού και την εξισορρόπηση της λιπαρότητας. Πρόκειται συνήθως για ελαφριές συνθέσεις που αφαιρούν το περιττό σμήγμα χωρίς να αφυδατώνουν, βοηθώντας τα μαλλιά να δείχνουν καθαρά, ανάλαφρα, υγιή και φυσικά λαμπερά. Ιδού εκείνα που αξίζει να δοκιμάσεις:

Τα καλύτερα σαμπουάν για λιπαρά μαλλιά

Amino Mint Shampoo, Redken-Απόκτησέ το εδώ

Ενισχυμένο με μέντα, γνωστή για τα τονωτικά και ενδυναμωτικά της οφέλη, αυτό το σαμπουάν απομακρύνει άμεσα την περίσσεια λιπαρότητα και τα υπολείμματα, ενώ παράλληλα προσφέρει βαθύ καθαρισμό στο τριχωτό, βοηθά στην εξισορρόπηση του pH της τρίχας και καταπραΰνει από τους ερεθισμούς.

Botanic Therapy Magnetic Charcoal Shampoo, Garnier-Απόκτησέ το εδώ

Αυτό το σαμπουάν συνδυάζει τις καθαριστικές ιδιότητες του Άνθρακα με τις ενυδατικές ιδιότητες του Ελαίου Μαύρου Κυμίνου για να απομακρύνει το σμήγμα από το τριχωτό και να κλειδώσει την υγρασία στις άκρες για 72 ώρες.

Oily Hair Oil Balance Shampoo, APIVITA-Απόκτησέ το εδώ

Το Oily Hair Oil Balance Shampoo βοηθά να απομακρυνθούν αποτελεσματικά από τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής όλοι οι ρύποι, η λιπαρότητα και τα υπολείμματα προϊόντων styling και άλλων καλλυντικών προϊόντων. Χαρίζει μια αίσθηση φρεσκάδας και καθαριότητας, προετοιμάζοντας ιδανικά τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής για την περαιτέρω φροντίδα.

Serie Expert Scalp Advanced Shampoo, L'Oréal Professionnel-Απόκτησέ το εδώ

Εμπλουτισμένο με 3% AHA, το Serie Expert Scalp Advanced Shampoo προσφέρει έναν βαθύ καθαρισμό στην επιφάνεια του τριχωτού ενισχύοντας την παραγωγή νέων κυττάρων. Η απαλή, τζελ σύνθεσή του απομακρύνει τα υπολείμματα styling και τη συσσωρευμένη λιπαρότητα, χαρίζοντας μια πιο φρέσκια και καθαρή αίσθηση στο τριχωτό.

Spécifique Bain Divalent, Kérastase-Απόκτησέ το εδώ

Ειδικά σχεδιασμένο για λιπαρά μαλλιά και λιπαρές ρίζες, αυτό το σαμπουάν βοηθά στη ρύθμιση της λιπαρότητας, ενώ παράλληλα καθαρίζει σε βάθος το τριχωτό, αφήνοντας τα μαλλιά πραγματικά λαμπερά και απαλά.