Αυτά είναι τα 3 χτενίσματα που οι fashionistas υιοθετούν ξανά και ξανά

Πώς να αντιγράψεις τα hairstyles που έχουν σε rotation με τα καινοτόμα εργαλεία styling της Dyson

Από το πρωινό beauty prep μέχρι τις βραδινές εμφανίσεις σε shows και events, οι fashionistas γνωρίζουν ότι ένα καλά επιλεγμένο χτένισμα μπορεί να αναβαθμίσει ένα look, ακόμα κι αν αυτό αποτελείται από T-shirt & jeans. Ζώντας σχεδόν μόνιμα μέσα σε backstage και presentations, είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις τάσεις. Παρατηρούν τις δημιουργίες των hairstylists στα catwalks κι έτσι έχουν αναπτύξει μια ξεχωριστή ικανότητα να εντοπίζουν τα χτενίσματα που συνδυάζουν πρακτικότητα και high-end αισθητική, μεταμορφώνοντας ακόμα και τα πιο μίνιμαλ looks σε editorial μόδας. Ποια είναι όμως τα go-to hairstyles τους και πώς μπορείς να τα πετύχεις κι εσύ;

Glass Hair

Τα ίσια και λαμπερά μαλλιά αποτελούν το πιο stylish «αξεσουάρ» σε πολλές εμφανίσεις τους. Καθώς τρέχουν όμως από το ένα fashion show στο άλλο και ο χρόνος τους είναι περιορισμένος, οι περισσότερες στρέφονται στο Dyson Airstrait, το επαναστατικό styling tool, το οποίο ισιώνει απευθείας τα βρεγμένα μαλλιά με αέρα, χωρίς καυτές πλάκες γλιτώνοντάς τους έτσι χρόνο προετοιμασίας. Υπάρχει βέβαια και η επιλογή της απευθείας εφαρμογής σε στεγνά μαλλιά (Dry) ώστε να ανανεώσουν το hairstyle τους, διατηρώντας το κομψό αποτέλεσμα σε ελάχιστο χρόνο.

Πώς καταφέρνει όμως το Dyson Airstrait να χαρίζει επαγγελματικό αποτέλεσμα σε τόσο λίγο χρόνο; Το μυστικό του κρύβεται στο πανίσχυρο (αλλά εντυπωσιακά ελαφρύ) Μοτέρ Dyson Hyperdymium™, το οποίο δημιουργεί τη ροή αέρα υψηλής ταχύτητας και υψηλής πίεσης που απαιτείται για να στεγνώσει και να ισιώσει τα μαλλιά ταυτόχρονα. Η θερμοκρασία της ροής του αέρα μετράται έως και 30 φορές το δευτερόλεπτο, διασφαλίζοντας ότι δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη θερμοκρασία, αποτρέποντας τη φθορά από την υπερβολική θερμότητα και προστατεύοντας τη φυσική λάμψη των μαλλιών. Κάπου εδώ να πούμε επίσης ότι η ροή του αέρα προβάλλεται από τους δύο βραχίονες με κλίση 45°, προς τα κάτω και κατά μήκος των μαλλιών, δημιουργώντας έτσι την ένταση που απαιτείται για το ίσιωμα.

Ο αέρας υψηλής πίεσης προβάλλεται ομοιόμορφα σε όλο το μήκος των μαλλιών κατά τη διάρκεια του styling που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί υπερβολική θερμότητα. Τα μαλλιά έτσι στεγνώνουν και φορμάρονται ταυτόχρονα με λιγότερη θερμότητα και με λιγότερη φθορά. Το καλύτερο; Mετά από τρία δευτερόλεπτα αδράνειας, η συσκευή μπαίνει αυτόματα σε λειτουργία παύσης για να μην αγχώνεσαι αν την έκλεισες ή όχι. Τέλειο;

Low Ponytail

Αφού έχουν ισιώσει τα μαλλιά τους, πολλές fashionistas επιλέγουν να τα πιάσουν πίσω σε μια χαμηλή αλογοουρά, ένα χτενίσμα που ξεχωρίζει για την κομψότητά του. Συνδυασμένο με χωρίστρα στο πλάι ή χωρίστρα στη μέση, αλλά πάντα με φυσικό όγκο στο πίσω μέρος, ένα ponytail αποτελεί την ιδανική επιλογή για όταν φοράς ένα high neck top ή ένα πουκάμισο με έντονες λεπτομέρειες στο πέτο, αλλά και για όταν τα μαλλιά σου δεν είναι φρεσκολουσμένα και αναζητάς ένα εύκολο hairstyle που θα καμουφλάρει τη λιπαρότητα στις ρίζες.

Editor's Tip: Επιστράτευσε το αγαπημένο σου hair gel έτσι ώστε να τιθασσεύσεις τις φύτρες και ολοκλήρωσε το χτένισμα, ισιώνοντας εκ νέου την αλογοουρά με το Dyson Airstrait.

Bouncy Blowout

Ένα από τα go-to χτενίσματά τους τις μέρες που θέλουν να εντυπωσιάσουν και να τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω τους είναι το blow out look, δηλαδή οι «αφράτες» μπούκλες με πλούσιο όγκο και κίνηση. Για να πετύχεις αυτό το Victoria's Secret-inspired hairstyle και μάλιστα χωρίς να ταλαιπωρήσεις την τρίχα, δεν έχεις παρά να χρησιμοποιήσεις το Airwrap i.d. Straight+Wavy της Dyson.

Πρόκειται για ένα πραγματικά καινοτόμο styling tool, το οποίο αξιοποιεί το ενισχυμένο φαινόμενο Coanda που έλκει, τυλίγει και κατευθύνει τα μαλλιά παρέχοντας επαγγελματικό αποτέλεσμα και μοναδική εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, διαθέτει έναν έξυπνο αισθητήρα, ο οποίος ανιχνεύει τη θερμοκρασία του αέρα 40 φορές το δευτερόλεπτο, εξασφαλίζοντας ότι η επιθυμητή θερμοκρασία (28°C, 60°C ή 90°C) διατηρείται σταθερή ώστε να αποτρέπεται η φθορά της τρίχας από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τέλειο;

Τώρα με τη νέα λειτουργία i.d. Curl™, το Airwrap i.d. Straight+Wavy κάνει εξατομικευμένο styling δημιουργώντας μπούκλες βάσει του προφίλ των μαλλιών σου με την εφαρμογή MyDyson. Τυλίγει, δημιουργεί και ολοκληρώνει τις μπούκλες αυτόματα, με το πάτημα ενός κουμπιού. Στην εφαρμογή θα βρεις και δεκάδες οδηγούς styling από glam blowouts μέχρι beach waves, ενώ μπορείς και να προσαρμόζεις τη θερμότητα, αλλά και να ενημερώνεσαι για το πότε η συσκευή χρειάζεται συντήρηση.

Στο πολυτελές δερμάτινο βαλιτσάκι του θα βρεις έξι εξαρτήματα για να πετύχεις όλα τα hairstyles που ονειρεύεσαι: Κωνικό κύλινδρο 20mm, για εύκολη χρήση κοντά στη ρίζα και καλοσχηματισμένες μπούκλες, μακρύ κύλινδρο 40mm για δεξιόστροφες και αριστερόστροφες μπούκλες (με έναν κύλινδρο), μαλακή βούρτσα ισιώματος για ίσιο, φυσικό αποτέλεσμα, μεγάλη στρογγυλή βούρτσα για σχήμα και όγκο, εξάρτημα για γρήγορο στέγνωμα, το οποιο μετατρέπει τα μαλλιά από βρεγμένα σε στεγνά ή από βρεγμένα σε νωπά -έτοιμα για styling, εξάρτημα διπλής λειτουργίας Dryer+Flyaway για στέγνωμα και styling χωρίς φριζάρισμα, το οποιο στεγνώνει, ισιώνει και κρύβει τα ατίθασα μαλλιά. Μπορείς είτε να στεγνώσεις τα μαλλιά με ισχυρή ροή αέρα ή να εναλλάξεις τη λειτουργία για ένα ίσιο, λείο αποτέλεσμα χωρίς φριζάρισμα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι αψεγάδιαστο.

