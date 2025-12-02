Το μίνιμαλ μανικιούρ που θα αναβαθμίσει την εμφάνισή σου

Τα τελευταία χρόνια, ένα είναι το χτένισμα που έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον μας κι αυτό δεν είναι άλλο από τα slick-backs. Από μικροσκοπικά buns μέχρι χαμηλά, glossy ponys, τα μαλλιά μας έχουν πολλάκις ισιωθεί, γυαλιστεί και κολλήσει με τζελ σχεδόν με στρατιωτική ακρίβεια προκειμένου να υπηρετήσουμε την clean girl αισθητική της Hailey Bieber. Και ναι οκ ήταν σίγουρα η εύκολη λύση για τις ημέρες που τα μαλλιά μας έδειχναν λιπαρά, το τέλειο καμουφλάζ για μια μάσκα πριν το λούσιμο και ο πιο γρήγορος τρόπος να δείχνουμε chic, αλλά δεν μπορούμε να κρύψουμε τη χαρά μας που η αισθητική αλλάζει και περνάμε σε μία νέα πιο χαλαρή εποχή. Επίτρεψέ μας να σου συστήσουμε το cashmere bun, το νέο it χτένισμα του χειμώνα 2026...

Cashmere Bun: Το πιο chic χτένισμα για τον χειμώνα 2026

Το cashmere bun είναι στην ουσία το ρομαντικό «αντίδοτο» στη χρόνια μάστιγα του υπερ-τέλειου styling, ένα χτένισμα που «αγκαλιάζει» τη φυσική υφή και κίνηση των μαλλιών υποσχόμενο ένα ανεπιτήδευτα κομψό αποτέλεσμα. Πρόκειται για το messy bun 2.0, ένα χαλαρό updo με undone φινίρισμα, το οποίο ταιριάζει τόσο με ένα καθημερινό look, όσο και σε μια πιο επίσημη, dressy εμφάνιση. Τα μαλλιά μαζεύονται χαλαρά κοντά στον αυχένα ή ψηλά στην κορυφή του κεφαλιού και στριφογυρίζονται προκειμένου να δημιουργηθεί ένα bun, ενώ στο μπροστινό μέρος αφήνονται ελεύθερες κάποιες τούφες, οι οποίες πλαισιώνουν όμορφα το πρόσωπο.

Το συγκεκριμένο χτένισμα, επειδή όπως είπαμε χρειάζεται έντονη υφή, λειτουργεί καλύτερα σε σπαστά ή ακόμα και σγουρά μαλλιά. Το μυστικό για να πετύχει το συγκεκριμένο χτένισμα είναι η χρήση ενός καλού texturizing spray, το οποίο θα χαρίσει στα μαλλιά υφή και όγκο, έτσι ώστε το bun να δείχνει voluminous και effortlessly chic σαν να έχεις πιάσει χαλαρά τα μαλλιά σου πριν βγεις από το σπίτι.