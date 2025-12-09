Aspen waves: Το χτένισμα που θα σε κάνει να μοιάζεις με cool girl φέτος το χειμώνα

Το hairstyle με Σκανδιναβικές επιρροές που κάνει ήδη θραύση στο street style και το red carpet

Φρέσκο, ανεπιτήδευτο και με αυτή τη χαρακτηριστική δόση urban κομψότητας, το νέο αγαπημένο χτένισμα του fashion crowd έχει τη δύναμη να μεταμορφώνει ολόκληρη την εμφάνισή σου χωρίς υπερβολές, χαρίζοντας αυτή τη σύγχρονη, effortless αισθητική που όλοι θέλουν να αντιγράψουν.

Aspen Waves: Το χτένισμα που πρέπει να δοκιμάσεις το χειμώνα του 2026

Ο λόγος για τα Aspen waves, την χειμερινή εκδοχή των beach waves, που μεσουρανούν κάθε καλοκαίρι. Πρόκειται για επιμελώς ατημέλητους κυματισμούς, που αν και θυμίζουν mermaid waves, έχουν έναν πιο polished χαρακτήρα, φέρνοντας στο νου φωτογραφίες celebrities με après-ski attires. Η υφή των μαλλιών είναι έντονη με το τελικό αποτέλεσμα να δείχνει ακριβό και effortless chic.

Get the look

Για να αντιγράψεις το look που έχει ήδη πρωταγωνιστήσει πολλές φορές στο red carpet, αλλά έχει κάνει αισθητή την παρουσία του και στο street style και τα social media, ξεκίνησε εφαρμόζοντας έναν αφρό για δυνατό κράτημα στα μαλλιά σου.

Έπειτα, χρησιμοποιώντας ένα crimper μεγάλου μεγέθους ή μία πρέσα ισιώματος δημιούργησε χαλαρούς κυματισμούς σε σχήμα S. «Χάλασε» ελαφρώς τα μαλλιά σου χρησιμοποιώντας τα ακροδάχτυλά σου και στη συνέχεια ολοκλήρωσε το look ψεκάζοντας ένα texturizing spray στα μήκη.