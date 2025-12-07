Beauté την Κυριακή: Πώς να χτενίζεις σωστά τα μαλλιά σου για να μειώσεις το σπάσιμο

Κι όμως υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να χτενίζεις τα μαλλιά σου

Πόσες φορές έχεις ξεκινήσει να χτενίζεις τα μαλλιά σου μόνο για να μπλεχτεί η χτένα/βούρτα σε αυτά και να καταλήξεις να την τραβάς με μανία για να ξεκολλήσει; Κι όμως υπάρχει σωστός και λάθος τρόπος να χτενίζεις τα μαλλιά σου. Δεν αρκεί απλώς να περνάς μια βούρτσα από πάνω. Υπάρχουν μικρές κινήσεις και συνήθειες που προστατεύουν την τρίχα και μειώνουν στο ελάχιστο το σπάσιμο και το φριζάρισμα. Ακολουθούν μερικές βασικές αλλά πολύτιμες συμβουλές που ίσως μεταμορφώσουν τα μαλλιά σου σε βάθος χρόνου:

Πώς να χτενίζω τα μαλλιά μου;

Ξεκίνα πάντα από τις άκρες

Μην ξεκινάς ποτέ να ξεμπλέκεις τα μαλλιά σου τραβώντας από τη ρίζα προς τα κάτω, γιατί έτσι «σέρνεις» όλους τους κόμπους κατά μήκος της τρίχας και αυξάνεις το σπάσιμο. Αντίθετα, ξεκίνησε από τις άκρες, λύσε τους κόμπους και προχώρα σταδιακά προς τα πάνω.

Βούρτσισε τα μαλλιά σου όταν είναι σχεδόν στεγνά

Τα μαλλιά είναι πιο ευάλωτα όταν είναι βρεγμένα, γι' αυτό και ιδανικά θα πρέπει να τα χτενίζεις όταν έχουν ήδη στεγνώσει κατά 70-80%. Αν είσαι σγουρομάλλα και χρειάζεται να τα χτενίσεις στο ντους, κάν' το αφού έχεις εφαρμόσει το conditioner, χρησιμοποιώντας μια χτένα με αραιά δόντια.

Επίλεξε τη σωστή βούρτσα για τον τύπο των μαλλιών σου

Για λεπτά, ίσια μαλλιά, προτίμησε μια βούρτσα με μαλακές τρίχες, ενώ αν έχεις σγουρά ή κυματιστά, χρησιμοποίησεμια χτένα με αραιά δόντια ή μια ειδική βούρτσα για μπούκλες. Αν τώρα έχεις χοντρή τρίχα ή πολύ πυκνά μαλλιά, προτίμησε μια βούρτσα με εύκαμπτες ακίδες, η οποία θα σε βοηθήσει περισσότερο στο ξεμπέρδεμα.

Μην το παρακάνεις

Το υπερβολικό βούρτσισμα μπορεί να διεγείρει τη λιπαρότητα και να κουράσει την τρίχα. Δύο φορές την ημέρα είναι υπεραρκετές για τους περισσότερους τύπους μαλλιών.

Μην ξεχνάς να καθαρίζεις τη βούρτσα σου

Μία φορά την εβδομάδα (ιδανικά) θα πρέπει να αφαιρείς τις τρίχες και να πλένεις τις βούρτσες και τις χτένες σου με λίγο σαμπουάν ή με ξίδι και baking soda προκειμένου να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να μην εντείνουν τη λιπαρότητα στις ρίζες.