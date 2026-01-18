Beauté την Κυριακή: Η πιο εύκολη σπιτική μάσκα μαλλιών με ελαιόλαδο που θα φτιάξεις ποτέ

Θα χρειαστείς μόνο απλά υλικά που έχεις ήδη στο σπίτι για να αποκτήσεις πραγματικά απαλά και λεία μαλλιά

Μήπως τα μαλλιά σου δείχνουν ξηρά, θαμπά ή εύθραυστα; Αν ναι, ήρθε η ώρα να λάβεις δράση και να φτιάξεις μια σπιτική μάσκα μαλλιών με ελαιόλαδο. Πλούσιο σε αντιοξειδωτικά και θρεπτικά λιπαρά οξέα, το ελαιόλαδο βοηθά στη θρέψη και την ενίσχυση της τρίχας από τη ρίζα έως τις άκρες. Σε συνδυασμό με απλά φυσικά συστατικά όπως το μέλι και το γιαούρτι, μπορεί να προσφέρει άμεση ενυδάτωση, απαλότητα και λάμψη, ακόμα και χωρίς τη χρήση αβγού, το οποίο μερικές φορές βαραίνει τα μαλλιά ή δυσκολεύει το ξέβγαλμα.

Η καλύτερη σπιτική μάσκα μαλλιών με ελαιόλαδο

Τι θα χρειαστείς

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 κουταλιά της σούπας μέλι

1 κουταλιά της σούπας γιαούρτι (πλήρες ή στραγγιστό)



(Αν έχεις πολύ ξηρά μαλλιά, πρόσθεσε 1 κουταλάκι λάδι καρύδας προαιρετικά)

Εκτέλεση

Σε ένα μπολ, ανάμειξε το γιαούρτι με το μέλι μέχρι να γίνει ένα λείο μείγμα.

Πρόσθεσε το ελαιόλαδο και ανακάτεψε καλά μέχρι να ομογενοποιηθεί η μάσκα.

Εφάρμοσε τη μάσκα σε στεγνά ή ελαφρώς νωπά μαλλιά, δίνοντας έμφαση στις άκρες.

Τύλιξε τα μαλλιά σου με μια πετσέτα ή βάλε σκουφάκι μπάνιου για να «κλειδώσει» η θερμότητα.

Άφησε τη μάσκα να δράσει 20–30 λεπτά.

Ξέπλυνε με χλιαρό νερό και λούσε τα μαλλιά σου με ένα ήπιο σαμπουάν.

IG @hollyjai

Αποτέλεσμα

Κατευθείαν θα δεις πως τα μαλλιά σου είναι αισθητά πιο απαλά, αφού το ελαιόλαδο χαρίζει βαθιά θρέψη, αλλά και λαμπερά, χάρη στο μέλι. Επιπλέον, θα είναι και ευκολοχτένιστα, χάρη στο γιαούρτι, το οποίο βοηθά στο ξεμπέρδεμα.