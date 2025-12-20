3 τρόποι να μεταμορφώσεις τα μαλλιά σου πριν την αλλαγή της χρονιάς

Η must προσθήκη στη hair care ρουτίνα για να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με πιο υγιή και δυνατά μαλλιά

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή μας πιάνει μια ασυγκράτητη επιθυμία να κάνουμε full (self) rebranding, να τα αλλάξουμε όλα στη ζωή μας και να καλωσορίσουμε τη νέα χρονιά με ανανεωμένη διάθεση, αλλά και εμφάνιση. Ένα από τα New Year's resolutions μας είναι πάντα το να αποκτήσουμε πιο υγιή και δυνατά μαλλιά και καθως φέτος θελήσαμε να είμαστε proactive, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε ήδη από τώρα να τα περιποιούμαστε πιο σωστά. Ιδού λοιπόν όλα όσα πρέπει να κάνεις κι εσύ αν θέλεις να υποδεχτείς τη νέα χρονιά με πιο λαμπερά και πλούσια μαλλιά:

Πώς να μεταμορφώσεις τα μαλλιά σου πριν τη νέα χρονιά

Ένταξε στη ρουτίνα σου έναν ορό μαλλιών

Για να δώσεις ένα έξτρα boost περιποίησης στα μαλλιά σου λίγο πριν την αλλαγή της χρονιάς, πρόσθεσε στη ρουτίνα σου ένα θρεπτικό hair serum. Εμείς σου προτείνουμε να δοκιμάσεις το νέο μέλος του συστήματος αναδόμησης Theraplex της Lorvenn hair professionals, το Theraplex Nourishing Serum, το οποίο επαναφέρει την υγεία των μαλλιών προσδίδοντας όγκο και κάνοντάς τα και πάλι δυνατά, λαμπερά και ευκολοχτένιστα, με μεταξένια απαλότητα.

Η πλούσια σύνθεση του Theraplex Nourishing Serum περιέχει προηγμένης τεχνολογίας σύμπλεγμα πρωτεϊνών που διεισδύει στο εσωτερικό της τρίχας ενισχύοντας τη δομή της και ενυδατικούς παράγοντες σε συνδυασμό με Προβιταμίνη Β5 για βαθιά ενυδάτωση μεγάλης διάρκειας. Εμπλουτισμένο επιπλέον με εκχυλίσματα ηλίανθου και χαρουπιάς, ο ορός αυτός προστατεύει αποτελεσματικά από τη θερμότητα (230°C), το φριζάρισμα και τις καθημερινές φθορές ώστε τα μαλλιά να διατηρούνται υγιή, δυνατά και πλούσια.

How to: Αφού λουστείς με το αγαπημένο σου σαμπουάν, εφάρμοσε λίγη ποσότητα του Theraplex Nourishing Serum σε νωπά μαλλιά. Αμέσως θα το δεις να απορροφάται αμέσως, ενυδατώνοντας τα μαλλιά χωρίς να αφήνει ίχνος λιπαρότητας και κατάλοιπα. Για εντατική περιποίηση, θα σου προτείναμε να χρησιμοπιοήσεις το Theraplex Nourishing Serum σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα προϊόντα της σειράς.

Περιόρισε τo heat styling

Το ξέρουμε ότι δεν θέλεις να το ακούσεις αυτό, αλλά ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους να μειώσεις τη φθορά στα μαλλιά σου είναι να περιορίσεις -όσο γίνεται- τη χρήση των hot tools. Δοκίμασε heat free τρόπους να κάνεις μπούκλες, αλλά και χτενίσματα, που δεν απαιτούν θερμότητα, όπως top knots, πλεξούδες ή low ponytails. Τα καλά νέα είναι ότι αν για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς θέλεις να ισιώσεις τα μαλλιά σου ή να δημιουργήσεις μπούκλες με ένα curling iron, το Theraplex Nourishing Serum θα τα προστατεύσει από τη θερμότητα!

Επένδυσε σε μεταξωτές μαξιλαροθήκες

Η τριβή των μαλλιών στη βαμβακερή μαξιλαροθήκη κατά τη διάρκεια του ύπνου, μπορεί να προκαλέσει κόμπους και σπάσιμο. Επένδυσε λοιπόν σε μεταξωτές μαξιλαροθήκες που δεν προκαλούν τόσο έντονες φθορές, ενώ αντί να αφήνεις τα μαλλιά σου ελεύθερα, δοκίμασε protective hairstyles πριν τον ύπνο, όπως ένα χαλαρό bun ή μια πλεξούδα.