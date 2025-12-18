Νύχια με γκλίτερ ασημί: 10 μανικιούρ για εντυπωσιακές εορταστικές εμφανίσεις

Τα nail looks που θα χαρίσουν έξτρα λάμψη στις εμφανίσεις σου τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

Τα νύχια με ασημί γκλίτερ επιστρέφουν κάθε χειμώνα στο προσκήνιο, αλλά φέτος διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο ως η πιο εκθαμβωτική και κομψή επιλογή της εορταστικής περιόδου. Η μεταλλική λάμψη τους αποτυπώνει τέλεια το πνεύμα των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα του σύγχρονου μινιμαλισμού με την πολυτέλεια που επιβάλλουν οι γιορτές.

Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να επιλέξεις από ένα full-on glitter look μέχρι πιο διακριτικά touches που χαρίζουν λάμψη χωρίς να βαραίνουν το μανικιούρ. Το ασημί γκλίτερ σε ombre εκδοχή δημιουργεί ένα πιο κομψό, μίνιμαλ αποτέλεσμα, ενώ το διάφανο ή nude underlay με ασημένιες λεπτομέρειες δίνει μια πιο εκλεπτυσμένη, fashion-forward προσέγγιση. Εναλλακτικά, μπορείς να συνδυάσεις το ασημί με γεωμετρικά σχέδια, metallic foil accents ή ακόμη και ένα reverse french για μια πιο μοντέρνα ερμηνεία της τάσης. Όποια εκδοχή κι αν επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι τα νύχια με ασημί γκλίτερ αποτελούν την πιο glamorous επιλογή για τις γιορτές:

Νύχια με γκλίτερ ασημί: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ

Double French

French Mani

Snowflakes

Candy Canes

Falling Stars

Ombre

Pearl Details

Gem Details

Put a Bow on it

Snow Sparkle