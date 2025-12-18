Νύχια με γκλίτερ ασημί: 10 μανικιούρ για εντυπωσιακές εορταστικές εμφανίσεις
Βίκυ Χριστοπούλου
18 Δεκεμβρίου 2025
Τα νύχια με ασημί γκλίτερ επιστρέφουν κάθε χειμώνα στο προσκήνιο, αλλά φέτος διεκδικούν πρωταγωνιστικό ρόλο ως η πιο εκθαμβωτική και κομψή επιλογή της εορταστικής περιόδου. Η μεταλλική λάμψη τους αποτυπώνει τέλεια το πνεύμα των Χριστουγέννων, συνδυάζοντας τη φρεσκάδα του σύγχρονου μινιμαλισμού με την πολυτέλεια που επιβάλλουν οι γιορτές.
Για να υιοθετήσεις την τάση, μπορείς να επιλέξεις από ένα full-on glitter look μέχρι πιο διακριτικά touches που χαρίζουν λάμψη χωρίς να βαραίνουν το μανικιούρ. Το ασημί γκλίτερ σε ombre εκδοχή δημιουργεί ένα πιο κομψό, μίνιμαλ αποτέλεσμα, ενώ το διάφανο ή nude underlay με ασημένιες λεπτομέρειες δίνει μια πιο εκλεπτυσμένη, fashion-forward προσέγγιση. Εναλλακτικά, μπορείς να συνδυάσεις το ασημί με γεωμετρικά σχέδια, metallic foil accents ή ακόμη και ένα reverse french για μια πιο μοντέρνα ερμηνεία της τάσης. Όποια εκδοχή κι αν επιλέξεις, το σίγουρο είναι ότι τα νύχια με ασημί γκλίτερ αποτελούν την πιο glamorous επιλογή για τις γιορτές:
Νύχια με γκλίτερ ασημί: Τα 10 ωραιότερα μανικιούρ
Double French
French Mani
Snowflakes
Candy Canes
Falling Stars
Ombre
Pearl Details
Gem Details
Put a Bow on it
Snow Sparkle
