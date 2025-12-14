Cloud Dancer: 10 ιδέες για άσπρα νύχια για να υιοθετήσεις την it τάση του 2026
Βίκυ Χριστοπούλου
14 Δεκεμβρίου 2025
Πριν καν έρθει το 2026, η Pantone ανακοίνωσε την απόλυτη απόχρωση της χρονιάς, δίνοντάς μας μια γεύση από τις τάσεις που θα κυριαρχήσουν τους επόμενους μήνες. Ο λόγος για το Cloud Dancer, μία ισορροπημένη, απαλή λευκή απόχρωση, η οποία έχει επιλεγεί για να εκφράσει μια βαθιά ανάγκη για ηρεμία, καθαρότητα και νέες αρχές μέσα σε έναν κόσμο που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Η Pantone περιγράφει το Cloud Dancer ως μια ουδέτερη, αιθέρια λευκότητα που σε ηρεμεί και σε απελευθερώνει από ερεθίσματα, όπως ένα ήρεμο σύννεφο που αιωρείται στον ουρανό.
Ο πιο εύκολος τρόπος να εντάξεις το χρώμα του 2026 στο look σου είναι φυσικά με ένα καθαρό, minimal μανικιούρ που λειτουργεί ως λευκός καμβάς για κάθε outfit. Είτε σε μονοχρωμία, είτε σε γαλλικό μανικιούρ, είτε σε nail art, το Cloud Dancer ταιριάζει σε κάθε μήκος και σχήμα νυχιών, προσθέτοντας μια αίσθηση πολυτέλειας και ηρεμίας σε κάθε εμφάνιση.
Cloud Dancer: 10 ιδέες για άσπρα νύχια για να υιοθετήσεις την τάση
French Mani
Polka Dots
Glazed
Monochrome
Clouds
Ombré White
Long & Almond
Heart Details
Pearl Finish
Floral
