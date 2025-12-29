Δίνει την ψευδαίσθηση πιο πυκνών, «γεμάτων» μαλλιών

Όχι δεν είσαι η μόνη. Πολλές γυναίκες έρχονται αντιμέτωπες με τις «δύσκολες» περιοχές του τριχωτού, τα ανεπιθύμητα bald spots και μια μόνιμη αίσθηση ότι τα μαλλιά τους δεν έχουν πια την κίνηση και τον όγκο που είχαν κάποτε. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχει ένα κούρεμα που λειτουργεί σχεδόν μαγικά, καμουφλαροντας την αραίωση και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση πυκνότερων, πιο γεμάτων μαλλιών. Ποιο είναι λοιπόν αυτό το τόσο κολακευτικό κούρεμα για λίγα μαλλιά;

Το καλύτερο κούρεμα για λίγα μαλλιά

Το bob–και ειδικά οι σύγχρονες, ελαφρώς ασύμμετρες εκδοχές του–, δηλαδή το καρέ, το οποιο θεωρείται το απόλυτο κούρεμα για λίγα μαλλιά. Ο λόγος είναι απλός: οι καθαρές γραμμές δημιουργούν την ψευδαίσθηση πυκνότητας, ενώ το μήκος, που συνήθως φτάνει από το ύψος του σαγονιού έως λίγο κάτω από αυτό, ανορθώνει το πρόσωπο και χαρίζει δομή.

Τώρα, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύεται, το έντονο φιλάρισμα δεν είναι πάντα φίλος των λίγων μαλλιών. Αντιθέτως, μπορεί να αφαιρέσει όγκο εκεί που τον χρειαζόμαστε περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν και οι hairstylists προτείνουν blunt cuts και πιο συγκεκριμένα ένα αυστηρό καρέ, κομμένο απόλυτα ίσια ή διανθισμένο αποκλειστικά με λίγα, στρατηγικά layers κυρίως γύρω από το πρόσωπο.

Αν θέλεις να χαρίσεις στα μαλλιά σου έξτρα στιλ αλλά και όγκο, ζήτησε από τον κομμωτή σου να προσθέσει στο κούρεμά σου curtain bangs ή πλαϊνή φράντζα, που θα πλαισιώσουν όμορφα το πρόσωπό σου και θα αποσπάσουν την προσοχή από την αραίωση.

Το ιδανικό styling

Όσον αφορά το styling, στρέψου σε ανάλαφρα προϊόντα για όγκο, όπως mousses και texturizing sprays, που δίνουν κίνηση χωρίς να βαραίνουν την τρίχα. Αντί για sleek straight looks, προτίμησε wavy χτενίσματα, που δείχνουν πάντα πιο σύγχρονα από το αυστηρό ίσιωμα, το οποίο μάλιστα μπορεί να τονίσει την αραίωση. Εναλλακτικά, δοκίμασε ένα blowout χτένισμα, δηλαδή τους «αφράτους» κυματισμούς που επιτυγχάνονται αποκλειστικά με τη χρήση μιας στρογγυλής, φαρδιάς βούρτσας και του σεσουάρ, για να δημιουργήσεις την ψευδαίσθηση μιας πιο πλούσιας κουπ.