Μάθε τι είναι το καθένα και πώς να τα αντιμετωπίσεις

Η πιτυρίδα και η ξηροδερμία του τριχωτού συχνά συγχέονται μεταξύ τους. Λευκές «νιφάδες» στους ώμους, φαγούρα και αίσθηση δυσφορίας οδηγούν πολλούς στο λάθος συμπέρασμα και, κατ’ επέκταση, στη λάθος αντιμετώπιση. Κι όμως, πρόκειται για δύο τελείως διαφορετικές καταστάσεις, με διαφορετικά αίτια και ανάγκες.

Πιτυρίδα ή ξηροδερμία; Ποιες είναι οι διαφορές τους

Τι είναι η πιτυρίδα;

Η πιτυρίδα είναι μια κατάσταση που σχετίζεται με την υπερβολική λιπαρότητα του τριχωτού και την ανάπτυξη ενός μικροοργανισμού (Malassezia), ο οποίος υπάρχει φυσιολογικά στο δέρμα, αλλά όταν διαταράσσεται η ισορροπία του, προκαλεί επιταχυνόμενη απολέπιση. Τα λέπια της πιτυρίδας είναι συνήθως μεγαλύτερα, λευκά ή κιτρινωπά και συχνά συνοδεύονται από λιπαρή όψη και έντονη φαγούρα. Μπορεί να επιδεινώνεται με το άγχος, τις ορμονικές αλλαγές ή τη χρήση ακατάλληλων προϊόντων περιποίησης.

Τι είναι η ξηροδερμία του τριχωτού;

Η ξηροδερμία, από την άλλη, οφείλεται στην έλλειψη υγρασίας. Το δέρμα του κεφαλιού αφυδατώνεται, όπως ακριβώς μπορεί να συμβεί και στο πρόσωπο ή το σώμα. Τα λέπια είναι πολύ μικρά, λεπτά και λευκά, μοιάζουν με «σκόνη» και πέφτουν εύκολα. Το τριχωτό συχνά «τραβάει», κι αν και σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να υπάρχει ήπια φαγούρα, δεν συνοδεύεται από λιπαρότητα. Η ξηροδερμία επιδεινώνεται τον χειμώνα, με το συχνό λούσιμο, το καυτό νερό ή την υπερβολική χρήση θερμικών εργαλείων styling.

IG @kateehutchins

Πώς να καταλάβεις τι από τα δύο έχεις

Η βασική διαφορά κρύβεται στην υφή των λεπιών και την κατάσταση του τριχωτού. Αν είναι λιπαρό, έχεις έντονη φαγούρα και τα λέπια κολλάνε στα μαλλιά, πιθανότατα πρόκειται για πιτυρίδα. Αν αντίθετα το τριχωτό σου είναι ξηρό και τα λέπια είναι πολύ ψιλά και ελαφριά, τότε μιλάμε για ξηροδερμία. Σε κάθε περίπτωση, αν το πρόβλημα επιμένει, ένας δερματολόγος μπορεί να δώσει ασφαλή διάγνωση.

Πώς αντιμετωπίζεται η πιτυρίδα

Η αντιμετώπιση της πιτυρίδας βασίζεται σε ειδικά σαμπουάν με αντιμυκητιασική δράση, όπως ψευδάργυρο ή σαλικυλικό οξύ. Το σωστό λούσιμο, η αποφυγή βαριών προϊόντων styling στο τριχωτό και η μείωση του στρες παίζουν επίσης καθοριστικό ρόλο.

Πώς αντιμετωπίζεται η ξηροδερμία

Η ξηροδερμία χρειάζεται ενυδάτωση και ήπια φροντίδα. Προτίμησε απαλά, ενυδατικά σαμπουάν χωρίς θειικά άλατα, με συστατικά όπως αλόη και πανθενόλη, απόφυγε το καυτό νερό κατά το λούσιμο και ένταξε ένα serum ή λάδι για το τριχωτό στη ρουτίνα σου.