Αυτό είναι το πιο κολακευτικό κούρεμα για 60αρες

Χαρίζει σχήμα στα μαλλιά και καμουφλάρει περίτεχνα τα σημάδια γήρανσης

Όσο περνούν τα χρόνια, τα μαλλιά αλλάζουν. Γίνονται πιο λεπτά, χάνουν πυκνότητα και ελαστικότητα, εμφανίζουν φριζάρισμα. Το styling απαιτεί περισσότερο χρόνο και συχνά το αποτέλεσμα δεν διαρκεί. Κι όμως, υπάρχει ένα κούρεμα για 60αρες που μπορεί να καμουφλάρει με μαεστρία όλα αυτά τα μικρά «ψεγάδια», να χαρίσει φρεσκάδα και να αναδείξει τη φυσική κομψότητα της ηλικίας.

Το καλύτερο κούρεμα για 60άρες

Ο λόγος για το soft layered bob, δηλαδή το ελαφρώς φιλαριστό καρέ, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού. Πρόκειται για το πιο κολακευτικό κούρεμα για 60άρες, γιατί το στρατηγικό μήκος του ανορθώνει το πρόσωπο οπτικά, τονίζει το περίγραμμα της γνάθου και απομακρύνει το βλέμμα από τον λαιμό, μια περιοχή που συχνά εμφανίζει έντονα σημάδια γήρανσης. Τα απαλά layers από την άλλη προσθέτουν κίνηση και όγκο εκεί ακριβώς που λείπει, χωρίς να δείχνουν υπερβολικά.

Το μυστικό αυτού του bob είναι η ισορροπία. Δεν είναι αυστηρό ούτε γεωμετρικό, αλλά ούτε και άτονο. Το διακριτικό φιλάρισμα «γεμίζει» τα λεπτά μαλλιά, κάνοντας τα να δείχνουν πιο πυκνά, χαρίζει κίνηση και ζωντάνια, ενώ ταυτόχρονα μαλακώνει τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Editor's Tip: Για ακόμα μεγαλύτερο αντιγηραντικό εφέ, συνδύασέ το με πλαϊνή φράντζα, curtain bangs ή wispy bangs. Η φράντζα, αλλά και οι αφέλειες κάθε είδους αποτελούν την πιο έξυπνη προσθήκη σε κάθε κούρεμα για 60άρες αφού χαρίζουν μια κοριτσίστικη ανεμελιά, που δείχνει πολύ σαγηνευτική, ενώ παράλληλα καμουφλάρουν τα σημάδια γήρανσης στο μέτωπο και γύρω από τα μάτια.

Ένα ακόμα πλεονέκτημα αυτού του κουρέματος είναι η ευελιξία του. Το soft layered bob προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικά σχήματα προσώπου και υφές μαλλιών. Σε ίσια μαλλιά δείχνει κομψό και μοντέρνο, ενώ σε ελαφρώς κυματιστά αποκτά μια ανεπιτήδευτη, γαλλική εσάνς. Στα plus είναι και το γεγονός ότι δεν απαιτεί πολλή ώρα μπροστά στον καθρέφτη για να δείχνει κομψό. Ένα ελαφρύ blow-dry με στρογγυλή βούρτσα ή λίγο προϊόν για όγκο στις ρίζες αρκούν για να δείχνει περιποιημένο όλη μέρα.