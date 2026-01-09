Stop the press: Η Τζίτζι Χαντίντ έγινε καστανή (κι ακόμα πιο όμορφη)

Η νέα μεταμόρφωση της Gigi Hadid είναι η απόδειξη ότι το καστανό είναι τελικά και το πιο αισθησιακό

Τελικά οι ξανθές ή οι καστανές περνούν καλύτερα; Η Gigi Hadid μπορεί να έχει τώρα εμπεριστατωμένη άποψη καθώς απαρνήθηκε τα signature ξανθά μαλλιά της για να υιοθετήσει ένα matte black mini bob.

Την Πέμπτη το βράδυ, 8 Ιανουαρίου, ο celebrity hairstylist, Δημήτρης Γιαννέτος, ανέβασε στο Instagram ένα photo carousel με τέσσερις φωτογραφίες του supermodel αποκαλύπτοντας το hair makeover της. «Νέο χρώμα και κούρεμα για την όμορφή μου, Gigi Hadid», έγραψε στη λεζάντα.

Όπως θα δεις στις φωτογραφίες, το μοντέλο υιοθέτησε ένα κοντό flipped bob, δηλαδή ένα καρέ με γυρισμένες προς τα έξω τις άκρες, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος του πηγουνιού. Το νέο της κούρεμα διανθίστηκε από έντονη χωρίστρα στο πλάι με την Gigi Hadid να τολμά ένα wet hair look που το ανέδειξε πλήρως.

Όσον αφορά το χρώμα τώρα, πρόκειται για το πιο σκούρο που έχει υιοθετήσει ποτέ. Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα βαθύ καστανό, το οποίο μοιάζει με μαύρο, αφού δεν έχει καθόλου κόκκινους υποτόνους. «Είναι chic, είναι νέο, είναι μοντέρνο», λέει ο Δημήτρης Γιαννέτος στο Allure. «Και είναι πολύ γαλλικό», προσθέτει.

Κι ενώ εκείνη έγινε καστανή, η αδερφή της, Bella Hadid, έγινε ξανθιά, υιοθετώντας ένα icy platinum blonde hair look. Αν και στο παρελθόν έχει πειραματιστεί κι εκείνη με τα μαλλιά της, υιοθετώντας τόσο σοκολατένιες, όσο και μελένιες αποχρώσεις, αυτή τη φορά έκανε μια πραγματικά δραματική αλλαγή, τολμώντας μία τόσο ανοιχτόχρωμη απόχρωση.