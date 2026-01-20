Αυτό είναι το καλύτερο κούρεμα για σγουρά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο

Αναδεικνύει τις μπούκλες και κάνει το πρόσωπο να δείχνει πιο αρμονικό

Αν έχεις σγουρά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο ξέρεις σίγουρα πόσο δύσκολη είναι η επιλογή του ιδανικού κουρέματος για εσένα. Πρέπει να είναι ένα cut το οποίο από τη μία να αναδεικνύει τις μπούκλες κι από την άλλη να ισορροπεί τις αναλογίες του προσώπου σου κάνοντάς το να δείχνει πιο οβάλ και αρμονικό. Ποιο είναι λοιπόν το πιο κολακευτικό κούρεμα για σγουρά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο;

Το καλύτερο κούρεμα για σγουρά μαλλιά και στρογγυλό πρόσωπο

Αν πρέπει να ξεχωρίσουμε ένα κούρεμα που λειτουργεί σχεδόν πάντα υπέρ αυτού του συνδυασμού, αυτό είναι το μακρύ, φιλαριστό καρέ, που φτάνει στο ύψος των ώμων ή λίγο πιο κάτω και -ιδανικά- συνδυάζεται με curtain bangs.

Ο λόγος που αυτό το κούρεμα θεωρείται ιδανικό είναι απλός: το στρογγυλό πρόσωπο χρειάζεται «κάθετες γραμμές» και ύψος για να επιμηκυνθεί οπτικά. Τα μακριά layers δημιουργούν κίνηση προς τα κάτω και όχι προς τα έξω, αποφεύγοντας το εφέ «τριγώνου» ή «μανιταριού» που πολλές φορές προκύπτει όταν τα σγουρά μαλλιά κόβονται ίσια ή πολύ κοντά στο ύψος των παρειών. Τα layers, όταν γίνονται σωστά, μπορούν να δώσουν σχήμα χωρίς να αφαιρέσουν όγκο και χωρίς να κάνουν τις άκρες να δείχνουν λεπτές ή «άδειες».

Το κλειδί σε αυτό το κούρεμα είναι ότι ο όγκος μεταφέρεται ψηλότερα ή χαμηλότερα από τα μάγουλα, ποτέ στο πιο φαρδύ σημείο του προσώπου. Οι μπούκλες πέφτουν σε επίπεδα, «αγκαλιάζοντας» το πρόσωπο και δημιουργώντας μια πιο μακρόστενη, κομψή σιλουέτα. Τα curtain bangs από την άλλη λειτουργούν σαν φυσικό πλαίσιο, «σπάζοντας» στη μέση το στρογγυλό σχήμα και «μαλακώνοντας« τα χαρακτηριστικά του προσώπου.

Ένα ακόμα μεγάλο πλεονέκτημα αυτού του κουρέματος είναι η ευελιξία του στο styling. Μπορείς να το φορέσεις φυσικό, με τις μπούκλες σου άγριες και ανέμελες, ή να το δουλέψεις με diffuser και κρέμες για σγουρά μαλλιά για να πετύχεις ένα πιο καλοσχηματισμένο αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα θα είναι κομψό και κολακευτικό.

Σε αντίθεση με τα πιο κοντά κουρέματα και τα αυστηρά blunt cuts, αυτό το φιλαριστό κούρεμα δεν ανταγωνίζεται τη φυσική υφή της τρίχας, αλλά την αναδεικνύει. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό, αφού τα σγουρά μαλλιά δείχνουν πάντα καλύτερα όταν κουρεύονται με σεβασμό στη φόρμα της μπούκλας και όχι με λογική ίσιων μαλλιών.