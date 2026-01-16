Χαρίζουν έξτρα πόντους στιλ, ενώ παράλληλα «γλυκαίνουν» τα χαρακτηριστικά του προσώπου και καμουφλάρουν τα σημάδια γήρανσης

Στα 40, το στιλ μπαίνει σε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις του. Δεν έχει πια ανάγκη να αποδείξει τίποτα -έχει άποψη, σιγουριά και ξεκάθαρη ταυτότητα. Το ίδιο ισχύει και για τα μαλλιά. Το κούρεμα παύει να είναι μια απλή αλλαγή και γίνεται βασικό στοιχείο της εικόνας. Tα πιο κολακευτικά κουρέματα για 40άρες είναι εκείνα που αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά, χαρίζουν φρεσκάδα στο πρόσωπο και να κάνουν το styling πιο εύκολο και πιο σύγχρονο. Με άλλα λόγια, είναι εκείνα που συνδυάζουν την κομψότητα με την πρακτικότητα. Από κομψά μεσαία μήκη μέχρι δυναμικά κοντά bob και έξυπνα layers, ιδού τα cuts που πρέπει να δεις πριν το επόμενο ραντεβού σου στο κομμωτήριο:

Layered Long Bob

Το μακρύ καρέ, που φτάνει λίγο πιο κάτω από το ύψος των ώμων ή στο ύψος της κλείδας είναι ίσως το πιο ασφαλές και κομψό κούρεμα για αυτή την ηλικία. Με ελαφρύ φιλάρισμα γύρω από το πρόσωπο, χαρίζει κίνηση, δείχνει τα μαλλιά πιο πλούσια και λειτουργεί τέλεια τόσο σε ίσια όσο σε wavy υφή. Είναι ιδανικό για όσες θέλουν αλλαγή χωρίς να αποχωριστούν το μήκος, αφού πλαισιώνει όμορφα το πρόσωπο χωρίς να το βαραίνει.

Soft Chin Bob

Το καρέ στο ύψος του πηγουνιού, γνωστό και ως chob, είναι ένα από τα πιο κολακευτικά κουρέματα για 40αρες, αφού τονίζει το λαιμό και τα ζυγωματικά. Δείχνει μοντέρνο και κομψό, τόσο στην αυστηρή, blunt εκδοχή του, όσο και στην φιλαριστή, ενώ αποτελεί εξαιρετική επιλογή για λεπτά μαλλιά, αφού δημιουργεί την ψευδαίσθηση μιας πιο πυκνής και «γεμάτης» κουπ.

Modern Shag

Με μαλακά layers, ελαφριά ατημέλητη υφή και κίνηση, το shag, το '70s cut που φτάνει μέχρι το ύψος των κόκαλων του στέρνου, είναι ιδανικό για γυναίκες που θέλουν ένα πιο ανεπιτήδευτο αλλά ταυτόχρονα stylish look. Ταιριάζει εξαιρετικά με wispy bangs και δουλεύει υπέροχα σε ελαφρώς σπαστά μαλλιά, ενώ έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται τέλειο styling για να δείχνει κομψό.

Voluminous Pixie

Αν θέλεις κάτι πιο τολμηρό, δοκίμασε ένα μοντέρνο pixie με έντονο όγκο στο πάνω μέρος και πιο μαλακές γραμμές στα πλάγια. Πρόκειται για ένα δυναμικό και πολύ κομψό κούρεμα, που αναδεικνύει τα μάτια και τα ζυγωματικά, ενώ δεν απαιτεί πολλή ώρα styling για να δείχνει ωραίο.

French/Curtain Bangs

Ο πιο εύκολος τρόπος να ανανεώσεις το look σου είναι διανθίζοντας το κούρεμά σου με γαλλικές αφέλειες ή curtain bangs, που πλαισιώνουν όμορφα το πρόσωπο, μαλακώνουν τα χαρακτηριστικά και ταιριάζουν σχεδόν σε όλους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι έχουν και αντιγηραντικές ιδιότητες, αφού καμουφλάρουν περίτεχνα τις ρυτίδες στο μέτωπο, αλλά και το πόδι της χήνας.