Τα layered cuts που αναδεικνύουν υπέροχα τις μπούκλες

Τα σγουρά μαλλιά είναι εντυπωσιακά και γεμάτα προσωπικότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται το σωστό κούρεμα για να δείχνουν πραγματικά όμορφα. Αν και έχουν φυσική κίνηση, χωρίς σωστή δομή μπορεί να δείχνουν άμορφα ή φουντωτά. Ο καλύτερος τρόπος να τα αναδείξεις είναι επιλέγοντας το σωστό κούρεμα. Τα καλύτερα φιλαριστά κουρέματα για σγουρά μαλλιά είναι εκείνα που χαρίζουν στα μαλλιά σχήμα και κίνηση, βοηθώντας τις μπούκλες να «στρώνουν» καλύτερα και να δείχνουν πιο υγιείς και περιποιημένες, ακόμη και χωρίς ιδιαίτερο styling.

Τα καλύτερα φιλαριστά κουρέματα για σγουρά μαλλιά

Long Layers

Αν θέλεις να διατηρήσεις το μακρύ μήκος, αλλά να αφαιρέσεις το περιττό βάρος, ζήτησε από τον κομμωτή σου να διανθίσει την κουπ σου με μακριά layers. Το φιλάρισμα γύρω από το πρόσωπο θα αναδείξει τα χαρακτηριστικά του προσώπου σου, χαρίζοντας παράλληλα κίνηση στα μαλλιά σου και έξτρα bounce στις μπούκλες σου.

Editor's Tip: Συνδύασε το νέο φιλαριστό σου cut με αφέλειες ή curtain bangs για να χαρίσεις έναν παριζιάνικο αέρα στην εμφάνισή σου.

Shag

Το shag, το οποίο φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων ή ακόμα και των κοκάλων του στέρνου, και χαρακτηρίζεται από ακανόνιστα μήκη και layers αποτελεί μια εξίσου καλή επιλογή για τα σγουρά μαλλιά. Είναι το τέλειο κοντό κούρεμα για όσες θέλουν όγκο στις ρίζες και ανάλαφρη υφή στις άκρες, αλλά και για όσες δεν αγαπούν να περνούν πολλή ώρα μπροστά στον καθρέπτη, αφού ακόμα και «ατημέλητο», δείχνει super stylish.

Layered Bob

Το καρέ όταν συνδυάζεται με φιλάρισμα μπορεί να χαρίσει κίνηση και όγκο στα μαλλιά, αποτρέποντας το αντιαισθητικό puffy effect, που χαρακτηρίζει συνήθως τα σγουρά μαλλιά. Πρόκειται για ένα look που ισσοροπεί τέλεια ανάμεσα στο προσεγμένο και το effortless.

Αν το πολύ κοντό μήκος σε τρομάζει, προτίμησε να υιοθετήσεις ένα φιλαριστό μακρύ καρέ, που να φτάνει μέχρι το ύψος των ώμων, το οποίο κατά γενική ομολογία είναι πιο ευέλικτο στο styling.

Bonus Tips

-Όποιο από τα παραπάνω κουρέματα και να επιλέξεις, δεν θα πρέπει να ξεχνάς ότι θα πρέπει να προσαρμοστεί στο σχήμα του προσώπου και στον τύπο της μπούκλας σου έτσι ώστε να δείχνει πραγματικά κολακευτικό. Είναι σημαντικό λοιπόν πολύ σημαντικό να εμπιστευτείς έναν κομμωτή με εμπειρία στα σγουρά μαλλιά, που μπορεί να καταλάβει ακριβώς τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους.

-Για να ανδείξεις ακόμα περισσότερο τις μπούκλες σου, επιστράτευσε εξειδικευμένα προϊόντα styling, όπως κρέμες, αφρούς και τζελ για μπούκλες.